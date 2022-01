Bienvenido, año 2022 Poema Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 3 de enero de 2022, 09:19 h (CET) Otro año se abre ante mis ojos, sin conocer los vientos que traerá; estoy seguro que me marcará y hasta me robe algunos antojos.

No, por ello, activaré cerrojos, ni mi almapenurias sufrirá; supongo, más bien, que me ayudará a reprimir mis típicos arrojos.

Otro año que, con más experiencia, ha de obligarme a buscar las mieses que proceden de una recta conciencia.

Y al que pido beatífica paciencia, para soportar todos los reveses que pueda causarme la decadencia.

