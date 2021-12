​La misión: la conquista y reproducción del coronavirus es hermafrodita. El Estado, Iglesia y la comunión con las religiones y el flagelo de Dios

Les tuve que contar la historia, esa es la misión. Veamos. Los hermafroditas siempre son capaces de reproducirse, mientras que algunos intersexuales no siempre son capaces de reproducirse y pueden ser infértiles. El corona-virus es hermafrodita, se reproduce por si solo, y se presume, que, desafortunadamente nunca va a desaparecer, es pariente (s) del espíritu y la muerte. El corona-virus se entierra solo.



El corona-virus, como plaga, y sus variantes aparecidas hasta la fecha son: Corona-virus como tal, Delta. Alfa, Gamma, Beta, y La variante mu, y la variante Ómicron, y etcéteras, con gran cantidades de mutaciones, todas se vienen desarrollando. Es evidente, que el mismo Corona-virus se auto reproduce y pare nuevas crías, que, son las variantes en sus diversas modalidades y mutaciones en su hermafroditismo.

Que vaina, el mundo va al exterminio paulatinamente. con ese corona-virus. Considero. Si fue implantado por interpósitas personas, ó determinada potencia mundial, es una soberana maldad, injusticia, odio, que engendraron a la humanidad, y sus derechos humanos e incluso, va contra los designios de Dios a vivir en paz y tranquilidad. Rememoremos, Dios es espíritu bueno y el diablo espíritu malo. Dios arguye desde la Santas Escrituras: "todos ustedes son mis hijos, la paz es para los justos, no para los inicuos". Entonces, estos sean quienes sean, no tendrán perdón de Dios, si establecieron esas plagas, virus.

De tal manera, nuestra Iglesia, todas las religiones que pregonan el plan salvífico de Dios con amor, paz, armonía y de buena fe, sin odios, egoísmos, hipocresías, prepotencia soberbias y los Estado del orbe, tienen que estar juntos coordinados para buscar lo mejor para todos. A contrario sensu, se pueden enterrar solos, son parientes.

En consecuencia. La conquista como la del corona-virus que, se ha proliferado en el mundo, son reflejos del espejo y el espejo es la conquista. Esta maldad viene corroyendo a la humanidad. De tal suerte, discurro, que, en caso sea una plaga, castigo que envió el todopoderoso Dios, ninguna ciencia médica u hombre sobra esta faz de la tierra podrá jamás hacerla desaparecer, hasta que Él lo disponga. Recordemos Sodoma y Gomorra, el Diluvio, las siete plagas de Egipto, y etc., porqué razones se dieron en su época. Jamás la ciencia médica estará sobre Dios, ni será más poderosa.

Desventuradamente, no podrá curar el virus del corona-virus, empero, cuando haya arrepentimiento de verdad, sin filfa, Dios comprenderá que debe hacer desaparecer su castigo divino. No es arrepentimiento del diente al labio, pues NO. Quiere que no sigamos siendo hipócritas, egoísta, envidiosos, soberbios, prepotentes, maldosos, ni quiere que ignores a tu prójimo y dejarlo que conforme el tiempo, se vaya envejeciendo, restando fuerzas y como producto se marchite, se frustre y después deviene la muerte.

Eso. No quiere Dios. Quiere, que sean conscientes los poderosos de cada país, los gobernantes y les den a todos los ciudadanos, las mismas oportunidades y no a una selección a capricho. ¿A caso no todos tenemos derechos a las mismas oportunidades?. Todo esto, Dios y el mundo lo ve de mal gusto, y es por eso que, vienen a posteriori los riendazos por desobediencia.

Si queremos un mundo mejor como dice el apóstol Juan: "renovémonos por la mente". A contrario sensu, van lanzando a la humanidad al fondo del mar. No sean ignaro, ignorantes, porque no lo son, se hacen simplemente los desatendidos muchos gobernantes, a sabiendas que en su pasado fueron otras personas, ahora venden santidades, ustedes creen que eso Dios y el mundo no lo sabe, claro que lo saben. No pequen de tontos, todo se sabe, y no una persona, miles tras miles lo saben. Por tanto: Se reveló Martín Lutero, Carlos Marx y sale a la luz pública la melodía de Juan Sebastián Bach para proliferar "el opio de los pueblos".

Ni la hoja de un árbol se mueve sino es por la voluntad del Señor De los Tiempos-Dios-. Dios, es un título y es un poder. Hay que rememorar que el apóstol Pablo de Tarso llegó hasta España predicando la palabra de Dios. Existe comunión entre los protones y neutrones. La tierra cuelga sobre nada en un vacío. Dijo el Rey Salomón: ver el sol no es malo, los relámpagos llegan hasta dónde uno quiere mandarlos.