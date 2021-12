Las cenas de Navidad prevén un gasto de 10.000 millones de euros este año Pese a la incertidumbre actual por el avance de la nueva variante del coronavirus, las cenas y comidas de Navidad parecen estar de vuelta Redacción

sábado, 18 de diciembre de 2021, 12:40 h (CET) Pese a la incertidumbre actual por el avance de la nueva variante del coronavirus, las cenas y comidas de Navidad están de vuelta tras un 2020 marcado por el impacto de la pandemia y la instauración del teletrabajo. Para la próxima campaña, la Patronal Hostelería de España prevé un gasto total de unos 10.000 millones de euros en el sector de la restauración, es decir, cifras cada vez más cercanas a las registradas en las Navidades previas a la llegada de la COVID-19, cuando oscilaban en torno a los 12.000 millones de euros.

Desde la patronal se muestran con cierto optimismo de cara al mes de diciembre, ya que la ausencia de restricciones de aforo hasta el momento se ha traducido en un aumento en el volumen de reservas para mesas de entre 70 y 80 comensales. Los fines de semana más demandados serán los del 10 y 17 de diciembre, cuando será “casi imposible” encontrar reserva en algunas zonas de España.



En esta línea reflexiona el director general adjunto de MCI Spain & Portugal, Rudolf Rannegger, quien asegura que este tipo de reuniones navideñas “generan comunión entre toda la plantilla y, debido a los tiempos complicados que hemos vivido, cada vez tiene más valor para las empresas”. “Cada año son más las empresas que deciden celebrar esta festividad con sus empleados, ya que cualquier ‘activación’ en Navidad, ya sea digital o presencial, constituye una herramienta de motivación para los empleados, de darles las gracias por el trabajo realizado durante el año, y animarlos de cara a los retos y objetivos marcados para el próximo año”, añade el experto.

Para muchas empresas, la vuelta completa al trabajo presencial aun no es una realidad. Sin embargo, gracias a los modelos remotos e híbridos que ha traído la pandemia, cada vez son más las compañías que han decidido realizar eventos navideños de forma digital. Desde MCI Spain & Portugal destacan que “el formato digital es muy atractivo para las organizaciones por su flexibilidad, ya que permite que la audiencia participe, se involucre y aprenda sin restricciones de tiempo o ubicación”.

Mayor demanda y mayores precios

En 2020, el número de celebraciones cayó un 50% respecto al año anterior, lo que supuso un nivel de pérdidas de 6.000 millones de euros para el sector. Es por esto que, según recoge el “Informe de Previsión de la Campaña de Navidad 2021” elaborado por la patronal, casi el 30% de los hosteleros subirá el precio de sus menús entre un 5% y un 15%. Los motivos principales de esta decisión, más allá de recuperar los niveles de facturación previos a la pandemia, son el encarecimiento de las materias primas y el transporte y el aumento del precio de la factura de la luz. Así, el 63% de hosteleros optarán por precios de entre 25 y 35 euros por persona, mientras que el 37% lo subirá al rango de 30-50 euros.

Activaciones navideñas, la mejor forma de mejorar el engagement entre empleados

Tras un nuevo año de incertidumbre, cada empresa vive un día a día distinto. Mientras que algunas ya han retomado la “normalidad”, otras han implementado un modelo hibrido, mientras que el resto, en especial las de corte más internacional, continúan con el modelo a distancia. Lo que está claro es que, independientemente de la situación de cada empresa, “crear engagement con los empleados a través de este tipo de eventos es esencial para las compañías”, explica Rannegger.

El experto de MCI Spain & Portugal valora de forma muy positiva la vuelta progresiva a la normalidad tras unos duros meses de confinamiento y restricciones. Este año 2021, pese a que todavía hay que extremar las precauciones para hacer de los encuentros un lugar seguro, considera que las cenas y comidas de Navidad serán especialmente importantes para las empresas.

Ante esta situación, y en especial de cara a aquellas grandes empresas que quieran evitar los macro-eventos, toman cada vez más fuerza la segmentación en grupos reducidos por departamentos o los eventos de carácter hibrido. "Crear una experiencia que satisfaga tanto a las personas que participan presencialmente como a las que se conectan de forma remota desde casa", asegura Rannegger en relación a las claves del éxito de los eventos híbridos.

