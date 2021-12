Científicos de España, Nueva York, Singapur y California, premiados por sus aportaciones al desarrollo de las vacunas COVID-19 y la respuesta inmunitaria Los premios se entregarán durante la ceremonia de clausura del I Simposio Internacional de Inmunología, A-WISH, coorganizado por la Universidad de Alicante Redacción

jueves, 16 de diciembre de 2021, 12:34 h (CET) Se cumplen dos años de la descripción del primer caso de COVID-19 en Wuhan (China) y durante este periodo los científicos han desarrollado un volumen de conocimiento de tal calibre que es necesario ponerlo en valor, reconocerlo públicamente y apoyar a sus equipos de investigación con una dotación económica. Con esa idea nacen los Premios Internacionales de la Sociedad Española de Inmunología y el Grupo Jean Boulle, dotados con 100.000€ (10.000€ para cada investigador), que se entregarán durante el simposio ‘Alicante Winter Immunology Simposium in Health’ (A-WISH) organizado junto a la Universidad de Alicante, que se celebra hoy y mañana (16 y 17 de diciembre) en la capital alicantina.

La Inmunología como ciencia ha sido esencial durante esta pandemia, tanto en el establecimiento de los conocimientos de los mecanismos de la enfermedad por coronavirus, como en el tipo de respuesta inmunitaria que se induce para defendernos de la infección. Por supuesto, el principal logro ha sido el desarrollo de modelos de vacunas, fundamentales para el control de la pandemia por la respuesta inmunitaria que inducen. “Desde la Sociedad Española de Inmunología, además del trabajo de investigación y asistencial, hemos contribuido divulgando y explicando a la población todos los aspectos relacionados con nuestro sistema immune”, añade su presidente, el Dr. Marcos López Hoyos, que ha sido la voz de los inmunólogos y uno de los expertos más consultados por los medios de comunicación.



Precisamente con los proyectos premiados se ha buscado divulgar y explicar a la sociedad el avance que han supuesto sus investigaciones para las Ciencias de la Vida y la Salud. Asimismo las ha presentado el Dr. Jordi Cano Ochando, presidente del simposio A-WISH, en rueda de prensa: “Las investigaciones premiadas han sido claves para la contención de esta pandemia y lo serán para las siguientes”.

El catedrático de Inmunología y coordinador de A-WISH, Dr. José Miguel Sempere, ha destacado el logro de reunir en Alicante a los máximos referentes científicos y farmacéuticos del mundo en el estudio de la COVID-19. “Abordaremos desde las nuevas vacunas, mecanismos de acción del virus para infectar las células, cómo el sistema inmunitario se defiende de las diferentes variantes, ... en definitiva, los resultados de los últimos estudios, incluida la posibilidad de algún nuevo fármaco”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha explicado que con este simposio, “la ciudad de Alicante se convierte por dos días en la capital mundial de la investigación COVID” y evidencia su compromiso con la ciencia y la transferencia de conocimiento. “Es un orgulloso que la UA haya sido elegida por la SEI como sede de invierno y la ciudad de Alicante como punto de arranque de los Premios Boulle-SEI, nacidos para convertirse en un referente mundial de los avances en el campo de la Inmunología y la Salud”.

LOS PREMIADOS

El jurado (Sir Marc Feldmann, María Neira, Laurance Zitvogel, Gabriel Núñez, José Villadangos, Jacques Bancherau, Alain Fischer, Padmanee Sharma, Kathryn Wood y James Allison) ha entendido que solo trabajando conjuntamente es posible avanzar en el conocimiento del SARS-CoV-2, el desarrollo de las vacunas, y el entendimiento de la respuesta inmune frente a la vacunación e infección del virus. De la misma manera que la Expedición Balmis extendió la vacunacion frente al virus de la viruela desde España a América y Asia, se ha decidido galardonar con este reconocimiento a los equipos de investigación que trabajan frente al virus de la COVID-19 en España, América y Asia.

Los equipos de investigación galardonados son cuatro:

1. Luis Enjuanes, Isabel Sola y Sonia Zuñiga. Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España. Este laboratorio ha estudiado la relevancia de la naturaleza de los virus como principal generador de variabilidad genética, y en la aparición de nuevas epidemias o pandemias con especial atención a los coronavirus. El laboratorio del Dr. Enjuanes ha estudiado su capacidad para atravesar la barrera de las especies y la necesidad de descubrir el origen de los virus, una cuestión esencial a la que hay que dar respuesta para evitar la reemergencia de una pandemia. La comparación de los tres coronavirus conocidos que son mortales para el ser humano, junto con las bases moleculares de su patogenicidad, es el principal objetivo de su investigación. Además, está estudiando el desarrollo de vacunas para controlar la actual pandemia de SARS-CoV-2 y la reacción de la sociedad en general y de los gobiernos en particular. Este laboratorio ha publicado cerca de 200 manuscritos sobre cororavirus.

2. Adolfo Garcia-Sastre y Miriam Merad. Mount Sinai, Nueva York, USA. El Dr. García-Sastre ha desarrollado una vacuna frente al COVID-19 basada en el NDV que expresa una versión estabilizada de la proteína S del SARS-CoV-2. Además, ha suministrado “vacunas semilla” de grado clínico a varios países, donde se han fabricado lotes de vacunas y se han iniciado ensayos clínicos utilizando tanto administraciones intramusculares inactivadas o vivas, como la administración intranasal.

Por su parte, la Dra. Merad se ha centrado en la identificación de los impulsores de la gravedad de la enfermedad y la naturaleza molecular de la inflamación patógena. Merad ha construido el mayor biobanco Covid de un solo centro en el mundo, ha desarrollado una prueba clínica para monitorizar los niveles de citoquinas que ahora se utiliza comúnmente como diagnóstico –algo muy relevante ya que se tienen muy pocos datos sobre los niveles de citoquinas-; ha contribuido a la identificación de marcadores de predicción de gravedad Covid y del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños (MIS-C) y ha creado el ‘Sinai Immunology Review Proyect’, la primera revisión comunitaria de los pre-prints de COVID-19 para ayudar a minar la abrumadora literatura sobre la enfermedad.

3. Alessandro Sette y Alba Grifoni. La Jolla, California, USA. El laboratorio de Sette ha publicado numerosos estudios en los que se caracterizan las respuestas inmunitarias al COVID-19 y a diferentes variantes víricas, en cuanto a su especificidad, calidad y durabilidad. Las respuestas inmunológicas caracterizadas han incluido tanto la infección natural como las inducidas por la vacunación. El laboratorio ha sido coautor de 60 manuscritos sobre COVID-19, especialmente al inicio de la pandemia, estableciendo de manera temprana los mecanismos de respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2.

4. Antonio Bertoletti y Nina Le Bert. Singapur. En 2020, tras el inicio de la pandemia de COVID-19, el Dr. Bertoletti participó activamente junto con la Dra. Le Bert en la caracterización de la respuesta inmunitaria de las células T específicas del SARS-CoV-2. El laboratorio ha desarrollado un innovador test diagnóstico que evalúa la respuesta celular frente a la infección por SARS-CoV-2 en sangre completa que permite medir la protección frente al COVID-19. Este test diagnóstico publicado en varias revistas científicas (Nature, The Journal of clinical Investigations, Cell Reports), ha dado lugar a su desarrollo tecnológico para su implementación en la clínica.

El equipo de trabajo ha sido coautor de 15 manuscritos relacionados con el COVID-19. Reciente mente este grupo de trabajo a publicado un articulo en Nature que explica la protección frente a la COVID-19 mediante células T de memoria pre-existentes que muestran protección cruzada, lo que permitiría el desarrollo de nuevas vacunas que potencien el desarrollo de estas células T que reconocen y protegen frente a las variantes del coronavirus.

Leighton Durham, representante del Grupo Jean Boulle, ha felicitado a los premiados “no sólo por su contribución individual al tratamiento y la prevención del COVID-19, sino también por haber mejorado considerablemente nuestra comprensión global de esta enfermedad”.

