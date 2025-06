​Mujeres en la ciencia: Elizabeth "Betty" Holberton, pionera silenciosa de la revolución digital

Nacida en 1917 en la ciudad de Filadelfia, Frances Elizabeth Snyder —más conocida como Betty Holberton— desafió los roles tradicionales de su época para convertirse en una figura clave en la historia temprana de la computación.

Talento natural para las matemáticas

Aunque su talento natural para las matemáticas era evidente desde joven, su paso por la Universidad de Pensilvania no estuvo exento de obstáculos, ni mucho menos. Uno de sus profesores llegó a sugerirle que se limitara al hogar y a la crianza de hijos, un reflejo de la mentalidad misógina dominante en el mundo académico de aquellos años, que aun persiste. Como muchas mujeres de su tiempo, optó por una carrera más aceptada socialmente: estudió inglés y periodismo, carrera en la que se aceptaba mejor a la mujer.

Matemática del ejército

El destino, sin embargo, la llevaría por un camino muy distinto.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Holberton fue seleccionada por la Escuela Moore de Ingeniería para unirse a un selecto grupo de mujeres que realizaban complicados cálculos matemáticos para el Ejército de los Estados Unidos.

Estas tareas, fundamentales para el desarrollo de trayectorias balísticas, eran ejecutadas manualmente por lo que entonces se conocía como "ordenadores humanos".

Computador e Integrador Numérico Electrónico. ENIAC

En 1945, su vida dio un giro radical al formar parte del equipo de seis mujeres elegidas para programar la ENIAC (Computador e Integrador Numérico Electrónico), la primera computadora electrónica de propósito general.

Aunque oficialmente eran clasificadas como "auxiliares", las programadoras de la ENIAC sentaron las bases de lo que hoy entendemos como programación informática.

Su trabajo no solo consistió en codificar, sino en entender el funcionamiento físico de una máquina sin precedentes, lo que implicó un aprendizaje autodidacta intensivo en electrónica y lógica binaria.

¿Qué fue ENIAC?. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) fue la primera computadora electrónica digital de propósito general. Se desarrolló en Estados Unidos entre 1943 y 1945, y entró en funcionamiento en 1945. Creación de los ingenieros John Mauchly y J. Presper Eckert, para el ejército de los EE. UU, su objetivo principal era calcular tablas de tiro para artillería durante la Segunda Guerra Mundial. Sus características principales fueron su tamaño, que ocupaba unos 167 m² y pesaba más de 27 toneladas. Sus componentes, pues usaba cerca de 17,500 tubos de vacío, 7,200 diodos y 1,500 relés. Su velocidad, pues realizaba hasta 5,000 sumas o restas por segundo. Su programación, no tenía software y se programaba conectando cables y ajustando interruptores manualmente.

ENIAC demostró que era posible construir una máquina completamente electrónica para cálculos complejos, superando ampliamente a las calculadoras mecánicas de la época. Fue el primer paso hacia las computadoras modernas y abrió el camino al concepto de programa almacenado, base de toda la informática actual.

UNIVAC

Tras la guerra, Betty se casó con John Vaughn Holberton y formó una familia con dos hijas. Pero su vocación científica no se detuvo. Se unió a la empresa Remington Rand, donde participó en el desarrollo de la UNIVAC, la primera computadora comercializada en Estados Unidos. Este avance marcó un antes y un después en la aplicación civil de la computación, especialmente en áreas como el procesamiento de datos del Censo de 1950.

UNIVAC (Universal Automatic Computer) fue la primera computadora comercial fabricada y vendida en Estados Unidos. Fue desarrollada por los mismos creadores de ENIAC: John Mauchly y J. Presper Eckert.

Su desarrollo comenzó a fines de los años 40 y fue la primera unidad, UNIVAC I, fue entregada en 1951 a la Oficina del Censo de EE. UU. Sus características más relevantes fueron su propósito, ya no solo militar o científico, UNIVAC estaba diseñada para uso comercial y administrativo. Su almacenamiento, usaba cintas magnéticas para guardar datos, lo que era revolucionario en ese momento. Su velocidad, era mucho más rápida que ENIAC. Podía procesar unos 1,000 cálculos por segundo. Y su programación, que ya no requería reconectar cables como ENIAC, sino que usaba un sistema más avanzado con programas almacenados.

Fue la primera computadora en ser vendida a empresas privadas y agencias del gobierno. Marcó el inicio de la era de la informática comercial. En 1952, UNIVAC predijo correctamente el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU., lo que impresionó al público y dio un gran impulso a la confianza en la computación electrónica. ENIAC fue el comienzo, pero UNIVAC fue la primera computadora pensada para el mundo real, para resolver problemas prácticos en oficinas, empresas y gobiernos.

COBOL

Durante las décadas siguientes, Betty Holberton se consolidó como una autoridad en programación. Fue una de las mentes detrás del desarrollo de COBOL, un lenguaje pensado para la gestión empresarial que permitiría una portabilidad sin precedentes entre distintas máquinas. COBOL (Common Business-Oriented Language) es uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel, creado específicamente para aplicaciones comerciales. Nace en 1959, hacía falta un lenguaje estándar y fácil de entender para que empresas y gobiernos pudieran desarrollar programas que funcionaran en distintas computadoras.

Lo crea un comité llamado CODASYL (Conference on Data Systems Languages), con apoyo del Departamento de Defensa de EE. UU. Una figura clave fue Grace Hopper, pionera de la computación y promotora de la idea de lenguajes legibles para humanos.

COBOL estaba orientado a negocios y era ideal para gestionar archivos, reportes, cuentas, bancos, seguros, etc. Legible, con una sintaxis parecida al inglés, lo que facilitaba que no programadores lo entendiesen. Era estable, muchos sistemas escritos en COBOL hace décadas aún siguen funcionando (bancos, gobiernos, etc.). Y era independiente del hardware, fue diseñado para funcionar en múltiples plataformas.

FORTRAN

También colaboró en los inicios de FORTRAN, orientado a las aplicaciones científicas y técnicas. Contribuyó significativamente a simplificar la programación, abriendo el camino a nuevas generaciones de desarrolladores.

FORTRAN (acrónimo de FORmula TRANslation) es uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel, desarrollado específicamente para cálculos numéricos y científicos. Nace en 1957 desarrollado por IBM, bajo la dirección de John Backus y fue creado para facilitar el trabajo de científicos e ingenieros, permitiéndoles escribir programas complejos sin tener que usar lenguaje ensamblador. Fue pionero en la automatización de procesos matemáticos y en el desarrollo de software científico.

Estaba enfocado en matemáticas, era ideal para resolver ecuaciones, procesar matrices y realizar simulaciones. Era eficiente y rápido, durante décadas, fue el lenguaje más rápido para cálculos intensivos. Tenía portabilidad, se adaptó a múltiples plataformas, lo que ayudó a su expansión. Prometía longevidad, a pesar de su edad, todavía se usa en áreas como la meteorología, simulaciones físicas, cálculo de estructuras y modelado de fluidos.

Oficina Nacional de Normalización

De 1959 a 1966 lideró investigaciones en programación para la Armada de los Estados Unidos, y posteriormente, durante más de veinte años, trabajó en la Oficina Nacional de Normalización, donde continuó su tarea de mejorar los estándares tecnológicos.

Defensora de la memoria histórica de las mujeres en la tecnología

Holberton fue también una firme defensora de la memoria histórica de las mujeres en la tecnología. En 1991, donó su archivo personal al Instituto Charles Babbage, en la Universidad de Minnesota, para asegurar que el legado femenino en la informática no quedara en el olvido.

En 1997 recibió el prestigioso Premio Ada Lovelace, siendo la única de las seis programadoras originales de la ENIAC en obtenerlo de forma individual. Ese mismo año, junto a sus compañeras, fue incluida en el Salón Internacional de la Fama de las Mujeres en Tecnología.

Elizabeth "Betty" Holberton falleció en 2001, a los 84 años. Su vida y su obra siguen siendo un testimonio inspirador del impacto transformador que pueden tener la inteligencia, la perseverancia y la pasión, incluso cuando estas florecen en medio del escepticismo.