Comparaciones enriquecedoras Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET) El ser humano, en sus relaciones sociales, económicas y políticas, suele servirse de las comparaciones sobre cualquier cuestión para determinar las diferencias y sacar conclusiones que le lleven a entender, o, todo lo contrario, las cosas que le rodean. Mucho mejor lo dice el Diccionario de la Real Academia Española, al definir la palabra comparar: “Analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra”.

Al establecer las comparaciones tenemos que valernos de las matemáticas que a mi juicio son tan necesarias como exactas y -con ellas- establecer las conclusiones a las que queramos llegar. Me han llamado poderosamente la atención las noticias que en los pasados días llegaron de Alemania y la formación del nuevo gobierno. No solo por el entendimiento que se ha logrado entre fuerzas políticas de diferentes tendencias (excluyendo -como es natural- a los comunistas, para que el país consiga la prosperidad que precisa para seguir siendo uno de los motores de Europa), sino que han demostrado la seriedad y compromiso de esos gobernantes con la situación precaria que existe en Europa y en el resto de mundo, a la hora de establecer el tamaño del gobierno.

Para ir al grano, los datos son los siguientes: 1 jefe de gobierno y 16 ministros. La población de Alemania es de 83 millones de habitantes. Y ahora viene la necesaria y elocuente comparación: España, con 47 millones de habitantes, tiene: 1 jefe de gobierno y 22 ministros. Al comparar ambas magnitudes proporcionalmente, en España debería haber: 1 jefe de gobierno y 9 ministros. O, lo que es lo mismo: sobran en España 14 ministros. Hay que decir que cada ministerio trae una cola de gente detrás que hace temblar cualquier presupuesto. Que cada cual saque sus conclusiones; yo hace mucho tiempo que saqué la mía y la he expresado en muchas ocasiones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El segmento de leche A lo largo de estos últimos días se ha hablado mucho de la salud de los integrantes de este segmento (que me acabo de inventar) La mediocridad responsable Sois responsables de un ejército debilitado, de una prensa corrompida, de unos sindicatos politizados Comparaciones enriquecedoras Libertad de elección de juguetes La torpeza del ministro comunista llega a no saber que todos los niños juegan con los juguetes que ellos eligen. No hacen falta campañas ni huelgas con tintes de algarada De la movilidad al encuentro Es cierto que la aproximación entre unos y otros, plantea un problema urgente de convivencia, pero esta diversidad también nos enriquece y nos pone en el camino de la concordia