El 'Málaga' solidario Hay una faceta del Málaga Club de Fútbol a la que no se le ha concedido la importancia que merece Manuel Montes Cleries

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:40 h (CET) Aquél “juego” que trajeron los ingleses a España hace muchos años, ha adquirido carta de ciudadanía en nuestro país de una manera muy arraigada. Se le considera el deporte rey y mueve a masas de aficionados, muchos de ellos incondicionales hasta la médula. “El Málaga” ha sufrido diversas alternativas a lo largo de los tiempos. Ha pasado por todas las categorías posibles; casi ha desaparecido, ha renacido como un ave fénix de las cenizas y ha sido regido, unas veces mejor y otras peor, por los que se consideraban fuerzas vivas malacitanas o por aquellos que le han considerado un medio de promoción, de especulación o de simple negocio. Pero lo que ha permanecido incólume a través de los años es el malagueñismo que irradia en sus socios, seguidores y simpatizantes de todo el país. Allá donde han competido siempre ha surgido en las gradas una bandera blanquiazul que denotaba la presencia de algún “fiebre” malagueño. En un gran club como es el Málaga hay algo más que competición, jugadores, fichajes, forofos, etc. En el equipo representativo de nuestra ciudad hay un corazón solidario que se preocupa de alegrar la vida de muchos malagueños que tienen dificultades de todo tipo. Ese corazón tiene forma de Fundación MCF: “Millones de Corazones Felices”. Al frente de la misma se encuentra una de las viejas glorias del Málaga, un paleño de pro que sigue vinculado al equipo tras haber dado toda su capacidad como jugador al club. Se trata de Sebastian Fernández (Basti) que junto a Lucas coordinan los trabajos de la Fundación. Bajo sus auspicios se ha creado un equipo de fútbol que participa en la liga “Genuine” y esta formado por jugadores con discapacidad intelectual. Su denominación: Supercapacitad@s y su lema, #Siemprefuerte.

Pero hay algo más. Cada año la fundación invita a un partido a las diversas asociaciones de voluntarios que prestan servicios solidarios en nuestra ciudad y provincia. También aportan una serie de entradas a los comedores sociales para que las canjeen por alimentos. Este año se han volcado. El pasado viernes repartieron más de 5.000 entradas a ochenta entidades para el partido del próximo sábado entre el Málaga Club de Fútbol y el Leganés.

No sé cual será el resultado del encuentro pero las actividades de la MCM Fundación, con una labor callada con los discapacitados y la presencia de aficionados de forma solidaria en este partido son en sí mismas una Buena Noticia que quiero compartir con ustedes.

