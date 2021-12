Brasil participa de la IV Exposición Meninas Madrid Gallery Participan tres artistas brasileños: Nonato Oliveira, Aline Fraga Seelig y Ricardo Carvalheira Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de diciembre de 2021, 10:41 h (CET) Brasil participa por primera vez de la mayor exposición de arte urbana al aire libre de España, Meninas Madrid Gallery, presentando en puntos centrales de la capital española tres meninas con símbolos y colores nacionales: Folclore Brasileiro, Brasil da cabeçaaospés y Pátria Amada.

La participación sin precedentes hace parte de una serie de actividades que están siendo desarrolladas por la Embajada de Brasil en España y la agencia Paradigma Solutions, en alusión al Bicentenario de la Independencia del país, que cumple 200 años en septiembre de 2022.



En la IV Meninas Madrid Gallery, Brasil cuenta con la participación de tres artistas brasileños: Nonato Oliveira (@nonatooliveirapintor), responsable por la Menina “Folclore Brasileiro”, que está ubicada en la Plaza de Chueca; Aline Fraga Seelig (@alinefragaseelig), con la Menina “Brasil da cabeçaaospés”, que está ubicada en la Plaza de Alonso Martínez; y Ricardo Carvalheira (@r.carvalheira), que presenta en la Gran Vía la Menina “Pátria Amada”, realizada con la Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR).

La participación brasileña es viabilizada gracias al patrocinio de EMBRATUR (@embraturbrasil), agencia que fomenta el turismo brasileño a nivel internacional, valora la identidad nacional y presentael potencial turístico y cultural de Brasil, impulsando uno de los pilares de la economía del país, que es conocido mundialmente por sus bellezas naturales y por su pueblo.

En 55 años de historia, EMBRATUR (@embraturbrasil) ha colaborado con diversas actividades que promueven a Brasil. Con el objetivo de promover el potencial turístico de Brasil en el extranjero y llegar a un público cada vez más diverso, la agencia mantiene una página web llena de informaciones sobre los bellos puntos turísticos del país, disponibles en visitbrasil.com



LAS MENINAS DE BRASIL

Folclore Brasileiro – Ubicación: Plaza de Chueca Fue realizada por Nonato Oliveira, natural de Piauí, uno de los artistas más expresivos de la región noreste de Brasil y que busca valorar la identidad de su pueblo. La obra representa una parte de la cultura del país, en especial, de la región noreste, por medio de los elementos que componen el folklore nacional y que hacen parte de la identidad de la región.

Brasil da cabeçaaospés – Ubicación: Plaza de Alonso Martínez Fue concebida por Aline Fraga Seelig, artista y muralista brasileña natural de São Paulo, mayor capital brasileña. En la obra, AlineSeelig presenta los colores de la bandera brasileña, en especial, verde, amarillo y azul. El color verde representa el suelo, la tierra brasileña, la naturaleza; el amarillo hace referencia al sol; el azul en alusión al cielo de Brasil.

Pátria Amada – Ubicación: Gran Vía

Esta obra fue realizada por la Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR) en colaboración con el artista plástico Ricardo Carvalheira, natural de Recife y uno de los principales nombres del arte en Pernambuco. En “Pátria Amada”, el artista presenta uno de los símbolos más conocidos de Brasil, la bandera nacional, que lleva los colores verde, amarillo, azul y blanco. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Brasil participa de la IV Exposición Meninas Madrid Gallery Participan tres artistas brasileños: Nonato Oliveira, Aline Fraga Seelig y Ricardo Carvalheira 57 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura La gala de entrega del Premio contará con la asistencia de S.M. la Reina Doña Sofía, Presidenta de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores Enrique Moradiellos ingresa en la Real Academia de la Historia En el año 2017, su obra 'Historia mínima de la Guerra Civil Española' fue galardonada con el Premio Nacional de Historia El Museo Reina Sofía culmina la reordenación y ampliación de su Colección Alrededor de 2.000 obras, un 70% de ellas mostradas por primera vez en el Museo, van a ocupar una superficie de más de 12.000 m2 Nelson Pérez, el mundo a través de su lente “Un torbellino de circunstancias me ha llevado a centrarme en proyectos y poner pausa a otros”