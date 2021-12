Los catalanes que rechazan el español

No hay peor ciego que quien no quiere ver. Este dicho de nuestra lengua se puede aplicar con toda propiedad a los catalanes, la mayoría de ellos independentistas que rehúsan emplear la lengua oficial del Estado, que, según nuestra Constitución, es el Español. El sañudo y desmesurado ataque que en esa región está sufriendo nuestra lengua se manifiesta a todos los niveles, no solo en eldela enseñanza,sino en el resto de las actividades de los ciudadanos. Si se quiere pedir cita para asistir al médico, apenas el 10 % de la Web está en castellano. Sin embargo sí está en inglés ¿Acaso hay en Cataluña una mayoría de angloparlantes que supera a los que hablan español, o solo es un dispendio innecesario del que se beneficiará algún cargo público? El 74% de los Ayuntamientos catalanes no tienen su Web traducida al castellano, de manera que si un castellanohablante desea realizar alguna gestión por este medio, tendrá que buscarse una Gestoría o alguien que sepa catalán para que se la tramite. Solamente el 14,2% de la información ofrecida en las páginas Web de la Generalidad está en castellano. La rotulación de las calles, de los establecimientos, así como las señales de tráfico están en catalán, a pesar de que es una norma de obligado cumplimiento que se indiquen en las dos lenguas: español y catalán,aunque esta última seauna lengua minoritaria en dicha comunidad, ya que solo la practican, según los últimos estudios realizados por encuestas llevadas a cabo por el Instituto de Estadística de Cataluña (Indescat) en los en los últimos diez años, un 36,1%. La enseñanza se imparte hasta los nueve años solamente en catalán, con un desprecio absoluto hacia el español y para los padres y sus hijos que quieran recibirla en castellano. Está en todos los medios de comunicación la persecución y amenazas que está sufriendo un niño de cinco años que desea que también se use el español para su enseñanza. Esto está ocurriendo en la localidad de Canet de mar, porque una familia pide que se cumpla la Sentencia del Tribunal Supremo para que el25% de las asignaturas se impartan en Castellano. Por ello se han organizadocomités de persecución; están siendo acosados en las redes sociales y ha habido un descerebrado que ha pedido, o realizado que se apedree la casa en la que viven. Se llega a la aberración de que si un niño tiene necesidad de hacer pis, ha de pedirlo en catalán, pues si no, se le ignora y se le deja que haga su necesidad sobre su cuerpo. Los Nazis y los Comunistas de la URSS tenían comisarios políticos que espiaban y perseguían a quienes hablasen o estuviesen en contra del régimen; pero las autoridades catalanas han ido mucho más lejos y tienen comisarios lingüísticos que investigan, escuchan y anotan en qué idioma hablan los pequeñines en el patio mientras juegan, para someterlos a las represalias que consideren convenientes. Los progroms contra los judíos fueron más suaves que lasituación que padece esta familia y los castellanohablantes en Cataluña. Si no fuese porque se recoge en nuestra Constitución que la lengua oficial del Estado es el Español, si de mí dependiese no les permitiría a estos miopes mentales que aprendiesen, practicasen y hablasen solamente en Catalán y que desconociesen totalmente el Español. El ámbito en el que podrían realizar sus actividades laborales, docentes, o de cualquier otro tipo, quedaría reducido a la escasa porción de la región catalana y a los poco más o menos siete millones y medio de los habitantes de esta, aunque haya una mayoría que ignora o no practica el catalán, de forma tal que quedarían excluidos del resto de España y no podrían comunicarse con los que hablan Español que, más o menos son seiscientos millones de personas. Es más, según los últimos pronósticos, el Español será más hablado en EE.UU. que el inglés, dada la proliferación de emigrantes hispanos. Que se aíslen, que formen un corralito en el que solo tengan cabida los que hablan catalán, sin ningún contacto con el resto del mundo, se sentirán orgullosos, pero no tendrán, por su culpa cabida entre los cientos de millones que nos sentimos satisfechos por hablar ESPAÑOL.