Día de la Constitución. Su utilización partidista

Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 9 de diciembre de 2021, 09:08 h (CET) El término UTILIZAR lleva consigo tres elementos, el OBJETO, el OPERADOR y la HERRAMIENTA. El objeto suele elegirse según el momento, el interés partidista o el provecho personal.

El sujeto operador lo encontramos en todas las esferas de la sociedad, aunque su trascendencia la dará la situaciónque ocupe en el organigrama social, dicho sujeto operado

La herramienta siempre será elección personal o decisión de grupo. Tras la presentación, toca modular la propia actividad de la UTILIZACIÓN, el sujeto operador,el objeto y la herramienta.



06-12-2021. En este momento toca al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su crítica mordaz, interesada, calumniosa, fuera de lugar y peligrosa de la CONSTITUCIÓN y los INCUMPLIMIENTOS de la misma por parte de la oposición, en este caso el Partido Popular, aprovechando el día de la celebración del 43 aniversario de su instauración.

Su discurso ante el Congreso fue lo más parecido a un panfleto mitinero y mentiroso, escrito por manos y cabezas robóticas, lleno de lugares comunes extemporáneos, pero muy bien utilizado políticamente, incluso a nivel internacional.

No soy experto en redes, pero creo que se deben utilizar eso que conocemos como "Podcast", para escuchar con tranquilidad el cúmulo de despropósitos mentirosos, exagerados, interesados y fuera de lugar que, a sabiendas de su gran publicidad, utilizó fraudulentamente el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



