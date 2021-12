​Puigdemont contra el Casado más franquista Domingo Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:29 h (CET) Cuatro días después de que Casado asistiera a un funeral por el dictador para no perder votos de franquistas y recordarnos que el miedo sigue siendo parte de su política, Puigdemont y los suyos informaron de esa misa en Granada, uno por uno, a más de 700 europarlamentarios, incluyendo la noticia publicada por el británico The Guardian.



Sorprende que esta iniciativa del catalán no haya tenido en España el eco que merece, y más sabiendo que Casado se ha movido mucho para conseguir que la UE desconfíe de Pedro Sánchez. Por tanto, tenemos a Puigdemont defendiendo objetivamente, por partida doble y en Europa, a los millones de españoles que no queremos que la democracia se convierta en una dictablanda versión monarquía con urnas, gobernada de hecho por jueces en lugar de militares golpistas.

Lo hace, por una parte, denunciando el franquismo de un Casado que perjudica a España hablando mal de su gobierno en Europa y, por otra, derrotando una y otra vez a unos jueces españoles que, quizás rabiosos por el fracaso de sus euroórdenes, tan pronto se atrincheran en sus cargos vencidos hace años, como cuestionan la gobernanza, incluso contra la mayor pandemia en cien años, del mismo Sánchez que saca de quicio a Casado.

Demasiadas paradojas como para no pensar que la política puede saltar por los aires el día menos pensado.

