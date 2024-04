Libertad de expresión y censura

La libertad de expresión es un derecho fundamental que abarca las libertades de opinión, información y prensa, es esencial para ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática, pero lo mismo en España que toda Europa, este derecho se enfrenta a desafíos y tensiones debido a la censura y a las restricciones.



En España, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como “Ley Mordaza”, y la reforma del Código Penal han tenido un grave impacto en la libertad de expresión, estas leyes aprobadas en 2015, ampliaron la potestad sancionadora de la Administración y crearon infracciones vagas y amplias, esto favoreció la discrecionalidad policial y afectó negativamente a los derechos de expresión, reunión e información.

Aunque se prevé que se irá reformando la Ley Mordaza, la propuesta actual no elimina los elementos más lesivos para los derechos humanos en España.

Los artículos relacionados con la protesta pacifica no se modifican significativamente, la posibilidad de multas, inhabilitación y prisión ha llevado a una autocensura creciente y un efecto inhibitorio en la libertad de expresión.

El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece el derechos a la libertad de expresión y de información, este derecho incluye la libertad de opinión y la comunicación sin injerencia de autoridades públicas.

En España, la Constitución de 1978 también protege la libertad de expresión junto con el derecho a la información, la libertad de expresión permite expresar ideas, pero siempre dentro de los limites del respeto a los derechos de los demás, la censura penal y las restricciones deben ser proporcionadas y justificadas, ya que en un mundo cada vez más conectado, garantizar la libertad de expresión es crucial para una sociedad democrática y plural.

El artículo 20 de la Constitución Española, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

La supuesta reforma de la Ley Mordaza, no suprime las “devoluciones en caliente” de los migrantes, algo contrario al derecho internacional, de esta forma se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.

En alguna red social, confunden una opinión contra la violencia con una actitud agresiva, los moderadores que revisan estas ideas, no saben discernir lo que es una información, de lo que es violencia como tal, bien parece que lo modera una maquina y no una persona.

La libertad de expresión y la censura son temas cruciales y proteger este derecho fundamental, requiere de un equilibrio delicado entre la seguridad ciudadana, la preservación de la democracia y los derechos humanos.