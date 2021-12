'El asombro se parece a una fotografía' Reseña del libro que recoge el trabajo fotográfico de Maximiliano Curcio José Luis Ortiz

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 08:58 h (CET) Hoy en día la fotografía se afirma como un modo de expresión, de comunicación y de información. Aparece en todas partes, en diarios, en revistas, en publicidades, en app’s. También es una forma de registrar los recuerdos emotivos de acontecimientos íntimos, ilustrando la propia historia a través del álbum familiar y una forma de evocar emociones.



La fotografía se ha vuelto plural, es un testimonio periodístico o artístico y es también una práctica social muy popular que se ha ganado un lugar en los museos y es considerada un “arte” pese a la larga polémica al respecto que data desde su nacimiento mismo.

En la actualidad, no puede ser considerada una reproducción de la naturaleza, un espejo de lo real, por el contrario, la fotografía es un lenguaje estructurado en sus formas y significados, enriquecida por su propia historia. La noción de autor se impone, a través de un discurso estético, y en los mensajes que hay que decodificar para interpretarla.

Eso es la obra de Maximiliano Curcio “El asombro se parece a una fotografía”, un libro en el que la que muestra su gran trabajo fotográfico. Un trabajo que recorre esas hermosas tierras argentinas con imágenes que entran por la retina y que hablan de emoción. Consigue transformar las imágenes en palabras no escritas, pero si sentidas, emociones que brotan en el silencio de la palabra no escrita.

Un libro que augura tener una gran notoriedad, convirtiéndose en un verdadero manifiesto de cultura en el «siglo de la imagen» empieza a imponerse una literatura visual que enlaza divulgación y sofisticación, y que replica tanto a los corsés teóricos de la época como a las narraciones historicistas.

Una edición que sin ser estrictamente rigurosos, será decisiva en la formación de una manera de mirar el mundo durante el siglo XXI. Libros que se alejan de los cenáculos académicos o especializados y que surgieron de poéticas personales, a veces desde enfoques inoportunos, pero que alcanzan su meta que hablar de la emoción y el sentimiento.

Es un libro más que recomendable y que no puede faltar en la biblioteca de cualquier persona que ame la literatura, el arte y la excelencia de una obra bien trabajada.







Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 'El asombro se parece a una fotografía' Reseña del libro que recoge el trabajo fotográfico de Maximiliano Curcio ​Yo soy gata porque muerdo En mi mirada se levantan millones de dignidades ​El recuerdo Hay momentos en la vida de los que cuesta desprenderse “Tengo el inconveniente de que la prosa se me contagia de lirismo” Entrevista a la poeta y escritora argentina Patricia Coto ​Gracias por todo, Almudena Se marcha una persona amable, combativa y fiel a sus ideas republicanas. La noticia de su muerte me dejó el corazón helado