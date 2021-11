​Yo soy gata porque muerdo En mi mirada se levantan millones de dignidades Ángel Padilla

martes, 30 de noviembre de 2021, 14:01 h (CET)

Gata porque hago lo que quiero.

Porque no me detienes.

Yo soy gata porque araño y hago sangre si me dañas.

Yo sólo quiero cuando quiero y no cuando tú quieres, yo no soy de nadie.

Te amaré sólo si lo mereces. Deberás hacer grandes esfuerzos para que no desconfíe, para al fin creerte amigo y ya quererte.

Si me da la gana me tumbo al sol. O me subo a un árbol o recorro lo alto de un muro. Yo soy gata porque muerdo, no soy la tonta que esperas. Vengo de una saga de listas y avispadas y luchadoras.

En mi mirada se levantan millones de dignidades.

No me subestimes.

No invadas mi espacio.

Si me comprendes y respetas

yo haré lo mismo contigo y cuando menos lo esperes

me encontrarás frente a tus ojos, dándote un coquito,

ambos uno, te reconoceré gato si mereces ser gato.

No se llega a la felinidad fácilmente. Hay que arrojar muchos lastres y saber vivir sin nada.

Mis uñas siempre afiladas como estiletes,

te quiero

pero no me traiciones o habrá sangre.

Yo soy gata porque muerdo. Comentarios Toñi Escucha s Ortega 30/nov/21 15:19 h. Me encanta!! Todo el alma y el corazón en una escritura 🥰 GRACIAS!! Toñi Escucha s Ortega 30/nov/21 15:18 h. Me encanta!! Todo el alma y el corazón en una escritura 🥰 GRACIAS!! Toñi Escucha s Ortega 30/nov/21 15:17 h. Me encanta!! Todo el alma y el corazón en una escritura 🥰 GRACIAS!! Antonia Escuchas Ortega 30/nov/21 15:16 h. Yo soy gata por que muerdo me encanta!!

