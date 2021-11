“Las mujeres tienen que ser visibles en el arte y la tecnología para construir un mundo más libre e inclusivo” Conclusiones del IV Congreso Internacional Atenea, que se ha celebrado en Valencia los días 25 y 26 de noviembre Redacción

martes, 30 de noviembre de 2021, 10:45 h (CET) “Las mujeres tienen que ser visibles y tener presencia en el arte y la tecnología para que estas disciplinas nos permitan construir un mundo más libre e inclusivo”. Esta es una de las principales conclusiones que se han desprendido del IV Congreso Internacional Atenea, que se ha celebrado en València los días 25 y 26 de noviembre.

Como ha explicado Nuria Lloret, directora del proyecto Atenea, “es necesario garantizar el espacio y la visibilidad a las mujeres creadoras de tendencia e innovación”. En este sentido, plataformas como Atenea permiten mostrar que están haciendo las mujeres en el ámbito de las tecnologías emergentes.



Los y las expertas que han participado en este encuentro coinciden en que las generaciones actuales, la Z y, en menor medida, la Millennial; “están mucho más concienciados sobre la necesidad de una visión transversal de la tecnología y las humanidades, lo que democratiza el acceso a las herramientas necesarias para operar en este contexto más digital, tecnológico y sostenible”.

La edición de este año se ha centrado en una de las tendencias más destacadas en el mundo del arte y el coleccionismo: NFTs ((Non Fungible Token) y tokenización y moda sostenible. Durante los dos días que ha durado el congreso se han realizado diversas actividades con las que crear un espacio de análisis y reflexión sobre la innovación adaptada al mundo del arte y la moda, tanto para su producción como para su transmisión y distribución.

Para ello se han llevado a cabo conferencias y talleres con un contenido diverso y diferentes mesas redondas sobre ‘Arte y patrimonio cultural, como token no fungible’ y ‘Tecnología, Fabricación Digital y Moda Sostenible’. También se ha ofrecido un taller de la artista surcoreana Aesun Kim y un showroom de empresas y centros investigadores de tecnología para el desarrollo textil y moda sostenible.

Atenea nace como un proyecto de Investigación de la Universitat Politècnica de València, dirigido por la Catedrática Nuria Lloret Romero, con proyección internacional que funciona como una red de encuentro y colaboración para y entre mujeres de las siete artes y de las ramas STEM. Es un proyecto transversal, interdisciplinar y colaborativo, con funciones educativas, artísticas y sociales. Atenea está formado por académicas, investigadoras, docentes y artistas de diferentes disciplinas y perfiles, pertenecientes a diferentes instituciones internacionales.

