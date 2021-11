Sailing Arabia – The Tour 2021 comienza su undécima edición con la participación de un barco de bandera española Las jóvenes promesas en campaña pre-olímpica en Nacra 17, el gallego Marcos Fernández y la barcelonesa Iset Segura, compiten a bordo del barco español Barceló Resort Mussanah Redacción

jueves, 25 de noviembre de 2021, 09:54 h (CET) La undécima edición de Sailing Arabia – The Tour, el tour anual alrededor de parte del Sultanato de Omán organizado por Oman Sail, regresa esta semana con una flota compuesta por seis equipos internacionales entre los que se incluye un barco de bandera española patrocinado por Barceló Resort Mussanah, y con el dúo español formado por el compostelano Marcos Fernández y la barcelonesa Iset Segura al frente.

El pistoletazo de salida se dio este miércoles 24 de noviembre desde Al-Mussanah Sports City y en las próximas jornadas las tripulaciones disputarán regatas costeras y en formato estadio que les llevarán desde Mussanah a la capital Mascate, pasando por los puertos de Sur, Marina Bandar y Al Rowdha.



Al barco español se unen dos tripulaciones mixtas de bandera omaní, una de bandera alemana, una de bandera italiana y una última tripulación francesa. Todas ellas se enfrentarán a un mix de mangas cortas y veloces y recorridos costeros en los que la estrategia y maestría de los cuatro tripulantes a bordo de cada uno de estos trimaranes monotipos DIAM24 será determinante para hacerse con la victoria de esta undécima edición el 5 de diciembre.

Marcos Fernández (Santiago de Compostela, 1999): “Nos sentimos muy agradecidos por competir en Sailing Arabia - The Tour. No conocemos esta clase de barco DIAM24 pero nuestros dos tripulantes omaníes a bordo, Yasser y Ali, sí tienen más rodaje y estamos dejándonos guiar por ellos y aprendiendo los unos de los otros. Sabemos que es una tarea difícil, pero saldremos a competir lo mejor que sabemos”.

Fernández cuenta con años de experiencia en clases como 420, 49er y FX y desde hace un año prepara su campaña pre-olímpica para los Juegos de París 2024 a bordo de la clase mixta Nacra 17, junto a Iset Segura, que suma en su haber un segundo puesto en los Mundiales de Nacra 15 en 2019 y una plata en los Europeos de Optimist en 2014.

Iset Segura (Barcelona, 2001): “Estamos muy agradecidos de estar aquí en Omán y de navegar en este barco que no conocemos mucho, pero del que ya tenemos buenas sensaciones. Nos sentimos acogidos como en España y todo el mundo es amabilísimo. Estamos deseando enfrentarnos a la flota internacional en las cálidas aguas de Omán”.

La primera jornada del tour combinará mangas costeras e in-port en Mussanah antes de dirigirse a la localidad de Sur, epicentro de la construcción naval y la vela en Omán, de donde partirá la segunda etapa el sábado 27 de noviembre. El 1 de diciembre la flota saldrá desde Marina Bandar Al Rowda y las mangas finales se disputarán en Al Mouj Muscat el 3 de diciembre antes de la entrega de trofeos el domingo 5.

Saleh Al Jabri, Director de proyecto y de eventos de vela y comercial en Oman Sail: “Sailing Arabia - The Tour es uno de los eventos de vela más apreciados en Omán. Durante más de una década hemos dado la bienvenida a algunos de los mejores equipos internacionales a nuestras aguas para competir junto a regatistas omaníes, compartir la experiencia y aprender los unos de los otros. La flota formada por hombres y mujeres llega con un buen nivel y estamos encantados de organizar y acoger el tour en los próximos diez días. La belleza de la costa omaní y las instalaciones de primer nivel brillarán en esta undécima edición”.

Desde la primera edición en 2011, Sailing Arabia – The Tour ha crecido para convertirse en la principal regata oceánica de la región y un destino invernal preferido por regatistas de todo el mundo. En 2018 se introdujeron los DIAM24, trimaranes monotipo, como clase oficial.



Programa completo: 23 noviembre – Ceremonia de apertura, Al-Mussanah Sports City 24-26 noviembre – Mangas costeras e in-port, Al-Mussanah Sports City 27-29 noviembre – Manga costera e in-port, Sur 1-2 diciembre – Manga costera e in-port, Marina Bandar Al Rowdha 3-4 diciembre – Manga costera e in-port, Al Mouj Muscat 5 diciembre – Ceremonia de clausura y entrega de trofeos, Al Mouj Muscat

Equipos participantes: Barceló Resort Mussanah (ESP)- skipper: Marcos Fernández. Tripulación: Iset Segura, Yasser Al Rahbi, Ali Al Balushi DB Schenker (GER)- skipper: Nasser Al Mashari. Tripulación: Akram Al Waihaibi, Ibtisam Al Salmi, Marwa Al Khaifi Oman Investment Authority (OMA)- skipper Hussain Al Jabri. Tripulación: Hussain Al Jabri, Haitham Al Wahabi, Ahmed Al Balushi, Raad Al Hadi Nastro Rossa (ITA)- skipper: Francesco Linares. Tripulación: Ignazio Bonanno, Federico Piani, Emma Crugnola Oman Sail (OMA)- skipper: Musab Al Hadi. Tripulación: Waleed Al Kindi, Ahmed Al Hasani, Abdulraman Al Mashari

