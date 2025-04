Enric Quintanilla y Jimena Hernández se coronan como los mejores en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo

Enric Quintanilla y Jimena Hernández se proclamaron vencedores absolutos de una nueva edición del Campeonato de España Generali de Promesas Paralímpicas de Atletismo, disputado este pasado fin de semana en Segovia. Ambos estuvieron acompañados en el podio final por Ander Arostegui. El campeonato contó con la participación de un centenar de deportistas de entre 10 y 18 años, y el buen nivel mostrado sobre la Pista Antonio Prieto de la localidad castellana lo refrenda la pulverización de 4 récords de España.



Quintanilla (DT Valencia) se subió a lo más alto del podio tras obtener un total de 1091 puntos en el conjunto de todas sus pruebas, mientras que Hernández (Asociación Deportiva Eliocroca) se quedó muy cerquita, con 1052, batiendo incluso el récord de España de los 100 metros T46. Por su parte, Aróstegui (DT País Vasco) alcanzó los 993 puntos. Todos ellos pertenecientes a la categoría sub 18.

Atletas llegados desde hasta 10 Comunidades Autónomas distintas y pertenecientes a las diferentes federaciones de deportistas con discapacidad dieron un ambiente espectacular a un fin de semana marcado en rojo para todas esas jóvenes promesas de nuestro atletismo. En ese centenar de deportistas participantes se vieron representadas la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

Prueba evidente del tremendo nivel que se vivió en la Pista Antonio Prieto de la capital segoviana son los 4 récords de España que se batieron en las jornadas de sábado y domingo en las diferentes categorías participantes (sub 10, 12, 14, 16 y 18). Dos de ellos llegaron en los 1000 metros sub 16 femenino a cargo de Carla Santoro (T13) y Lucía Peña (T11) y los otros dos, en los 100 metros sub 18, también categoría femenina, en las figuras de Xiana Pungin (T13) e Irene Cerdá (T11).

El gran foco de atención de este campeonato es ver la evolución de las jóvenes promesas del atletismo paralímpico nacional. Además, con los resultados y las valoraciones de la seleccionadora Ainhoa Martínez quedará conformado el Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo, que supone el paso previo al Equipo Paralímpico Español, salto que ya dieron en su día grandes figuras como Sara Andrés, subcampeona mundial, o Alba García Falagán, medallista de bronce en los Juegos de París 2024. También de este Campeonato Generali quedarán elegidos los miembros del equipo nacional que nos representará en los próximos Juegos de la Juventud y que tendrán lugar en Turquía del 21 al 28 de julio.