El Betis no hizo "amics" con el Castelló (100-61)

Sesión de baño y masaje esta mañana para un Betis Baloncesto que tuvo un partido muy cómodo (100-61) ante el Amics Castelló, que certificó en San Pablo su ya anunciado descenso a Segunda FEB. Los béticos quedan pendientes del Fuenlabrada-Obradoiro de esta tarde para ver si certifican su cuarta plaza o si, aunque esta siga en disputa con los gallegos, incluso podrían optar a ser terceros, toda vez que reciben el próximo viernes a los fuenlabreños.

El Betis salió dispuesto a no conceder sorpresas, y así de entrada logró un 11-0 con Hughes muy activo, y con un triple de Álex Suárez. Claro que tras el tiempo muerto visitante los castellonenses respondieron con un 0-8 que hizo decirle al Betis que, como en el primer tiempo en Morón, andando difícilmente se gana, y menos sin sufrimiento.

Guillem, con dos triples, y Etxeguren mantuvieron con vida a los suyos tras el primer cuarto (19-15, min 10), pero en el segundo el Betis se desmelenó. Empezando por Dallo, con ocho puntos seguidos; y continuando con Renfroe, que le tomó el relevo, con ocho. Con ellos y con un Suárez que también se destapó en anotación en la primera mitad el Betis superó los veinte de renta (40-18, min 15).

Ametrallando desde el perímetro El Amics Castelló poco podía hacer para parar la marcha de los verdiblancos. Tan solo Ngom, con puntos desde dentro y desde fuera -once al descanso- conseguía aportar algo en un equipo que olía a cadáver desde antes de empezar. De nada valió, porque Cvetkovic también se sumó a la aportación anotadora, y así el Betis logró llegar al descanso con el partido claramente sentenciado (56-32).

Aún sin Benite ni Radoncic, hasta cuatro jugadores béticos (Hughes, Renfroe, Cvetkovic y Suárez) llegaban a los dobles dígitos en anotación, y el Betis presentaba un muy certero 8 de 10 en triples hasta entonces, fruto no solo de la calidad de sus lanzadores sino también de la nula intensidad defensiva que presentaban los castellonenses.

La segunda mitad sirvió para que Gonzalo García de Vitoria diese más descanso a algunos de sus hombres habituales de cara al playoff, como De Bisschop, su pívot más eficiente. Así que, con las cuatro faltas que sumaba Tunde, tuvo Kasibabu más minutos de lo que suele ser habitual. Minutos que aprovechó, pese a la escasa dureza de sus manos en los instantes iniciales a la hora de recibir balones.

Llegaron los cien El Amics Castelló era eso mismo, una banda de amigos -con perdón- que no tenían colmillo ni en ataque ni en defensa. Como prueba, la escasa oposición que encontraron los béticos para seguir anotando de tres, presentando un 13 de 19 al final del tercer parcial y habiendo anotado desde fuera hasta Kasibabu.

El 82-48 era clarificador, y la pregunta estaba en si el Betis sería capaz de llegar o no a los cien puntos por primera vez en esta Primera FEB. Todo con una rotación que presentaba a hombres como Diallo, Jelínek, el mencionado Kasibabu y también Tunde, que no tenía minutos desde que cometiera su cuarta falta poco antes del intermedio.

Y sí, el Betis llegó finalmente a los cien puntos a pesar de la excesiva calma, también comprensible, con la que se tomaron los minutos finales frente a un adversario derrotado y descendido prácticamente desde el salto inicial.

100- REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (14), Hughes (15), Jelinek (11), Suárez (10), De Bisschop (4) -cinco inicial- Tunde (5), Cvetkovic (19), Dallo (14) y Kasibabu (8). 61 - AMICS CASTELLÓ: Maiza (7), Minlend Jr (1), Menéndez (6), Martínez (12), Ngom (16) -cinco inicial-, Adala Moto (-), Guillem (15), Etxeguren (4), Roig (-), Stutz (-), Holgado (-) y Okouo (-). PARCIALES: 19-15; 37-17; 26-16; y 18-13. ÁRBITROS: Leandro Nicolás Lezcano, Cristian Martín Vázquez e Imanol Diz Felipe. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 32ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).