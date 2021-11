Juanma y la buena gente

No tengo el gusto de conocer a este señor. No pertenezco a su partido ni a ningún otro. Para considerar la eficacia de este malagueño en la política andaluza me baso en que sus hechos y sus palabras son para mí una buena noticia. Me da la impresión de que los andaluces tenemos un presidente que se preocupa más de nuestra tierra que de su propio partido; de servir que de medrar. No le veo agarrado al cargo en absoluto. Es un hombre popular, pero no populista. Me parece ese vecino de mediana edad, con la cabeza bien amueblada, que siempre está dispuesto a transmitir una buena idea y ejecutarla, a echar una mano y compartir una sonrisa. Espero que no le pase como a tantos otros que se “malean” con “el cetro y la corona” mientras se olvidan de sus raíces y de sus intenciones primigenias. Otra buena noticia. Este fin de semana he tenido la oportunidad de acercarme a la gente de la calle. He estado echando una mano a los voluntarios de Bancosol en la gran recogida. Esta actividad me ha permitido conectar con los sentimientos de aquellos a los que me acercaba en las colas de las cajas de un supermercado, para recordarles la importancia de solidarizarse con aquellos que están pasando por una mala situación. Esa aportación de unos eurillos tiene tanto valor como el óbolo de la viuda. Además de descubrir lo clara que tienen las ideas los compradores de diversas edades y situación económica, pude notar su preocupación por la situación actual. Temen más al paro y a la subida de precios que a la propia pandemia. Ellos me han hecho ver por donde andan las inquietudes y lo lejos que se encuentran de las mismas los discursos propagandistas de los próceres de nuestro país. Salvo excepciones, en las que incluyo a nuestro presidente de Andalucía. Otra buena noticia: Canal Sur y la Consejería de Cultura andaluza han emprendido una campaña a lo largo de esta semana para solidarizarse con sufridos habitantes de la isla de la Palma. Han puesto en marcha una iniciativa solidaria de recaudación de fondos para ayudar a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. El sábado 27 de noviembre Canal Sur Televisión emitirá una programación especial conducida por Toñi Moreno y Manu Sánchez. Tres buena noticias. Aprovechen para usar el Bizum con un buen fin.