Desprecio a la filosofía A pesar de las promesas de los políticos de hace unos años, se está intentando la casi total supresión de la enseñanza de la Filosofía en la Enseñanza Secundaria José Manuel López García

martes, 16 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET) Es una materia fundamental, ya que es instrumental y muy útil para el alumnado, ya que enseña a pensar, a escribir, argumentar y entender. Además, también es necesaria para comprender la realidad y los problemas del presente. También aporta una formación esencial para que los estudiantes sepan entender en profundidad lo que leen. Por tanto, es también necesaria para todas las asignaturas, y está demostrado. Aumenta el nivel de comprensión y la capacidad cognitiva.

Incluso la UNESCO expresa la necesidad de la presencia real y suficiente de la filosofía, en las leyes y planes educativos de todos los países. Y esto mismo no se está cumpliendo en España. La reducción de las horas lectivas en nuestro país es algo vergonzoso y vomitivo. Es una falta de respeto y una muestra de hipocresía que no tiene precedentes. Se reconoce que la formación filosófica es importante, pero se legisla marginándola y casi causando su desaparición.

La Filosofía aporta también muchos conocimientos y cultura. En la aplicación de la Lomloe, si se pretende, garantizar la calidad de la educación debería hacerse que, con las competencias en Educación de las Comunidades Autónomas españolas, la asignatura Valores Cívicos y Éticos se imparta al menos en 4º de ESO y lo lógico es que también de 1º a 3º también con dos horas semanales, ya que una hora semanal es casi nada, por decirlo educadamente.

Respecto a Filosofía de 4º de ESO lo razonable es que se ofrezca como optativa en todo el territorio español, con un mínimo de tres horas lectivas semanales, ya que es posible de acuerdo con el marco que pueden establecer libremente las administraciones educativas. Respecto de Filosofía de 1º de Bachillerato las horas semanales deben ser tres horas como mínimo y lo racional sería que fueran cuatro horas y también en Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato. La materia de Psicología que se imparte en 2º de Bachillerato debería estar incluida entre las optativas de Bachillerato, como ya sucede en la actualidad.

Además, se debería añadir como asignaturas que pueden ser impartidas por los profesores de los Departamentos de Filosofía las siguientes: Ciencia, Tecnología y Sociedad y Procesos de Comunicación Audiovisual.

Si se logra que la Filosofía no pierda horas en la Enseñanza Media y que tenga las que se necesitan para que se formen bien los alumnos de toda España, se habrá dado un gran paso hacia delante. Si pensamos en el presente y en el futuro de los adolescentes y jóvenes, no podemos mirar para otro lado y dejarlos sin el aprendizaje de la filosofía.

La capacidad de reflexionar, razonar, crear, investigar, etcétera, se desarrollan desde el saber filosófico que proporciona las herramientas y habilidades cognoscitivas, que son absolutamente imprescindibles en la era digital que estamos viviendo.

El mundo laboral en España y en todo el planeta demanda cada vez más personas con la cabeza ordenada y bien amueblada y esto se consigue con la filosofía de una manera excelente.Las Humanidades junto con las otras materias que se imparten en Secundaria se integran y son útiles para que los estudiantes alcancen una preparación a la altura del siglo XXI.

Los conocimientos que enseña la Filosofía no son un lujo, todo lo contrario. Sirven, entre otras cosas, para ser más creativos creando cultura y para ser más inteligentes y felices. También para tomar mejores decisiones, en todos los sentidos, y hacer frente de manera coherente, racional, crítica y profunda a los desafíos globales que se nos vienen encima, de modo inexorable.

No se puede despreciar a la Filosofía, si no queremos que la sociedad sea más caótica, injusta, irracional y violenta. Esto es lo contrario de la actitud filosófica que apoya la paz, el entendimiento, el progreso, y el respeto como forma de vida, junto con la libertad que es el mayor bien del ser humano. Si deseamos que la empatía y la solidaridad estén en la base de los comportamientos humanos se debe enseñar filosofía. Si pretendemos que los alumnos salgan bien formados de la ESO y del Bachillerato debe haber más horas de filosofía en el Currículo.

Es esperable que la razón y el sentido común imperen y que esto se traduzca, en una mayor presencia efectiva de la formación filosófica. De lo contrario, el empobrecimiento cultural y formativo será tremendo y afectará, muy negativamente, a la sociedad y a los estudiantes.







