Balada de las mentiras que nos pueblan con la báscula de la corrupción

“El corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer”, Mariano José de Larra.

Dos literatos de primera línea y perennidad, bajo la protección de sus escuderos, juegan al tute subastado en la calle Génova, entre a los que aseguran poder salvar España en un abrir y cerrar de ojos por disfrutar de protección divina. Precisamente, ahora que andamos escasos de dicha diligencia, solo nos apasiona con fervor las procesiones de las mejores tallas de santos que artista esculpiera. Y es que Dios todopoderoso no estápara cualquiera y al que le dé que perdone. Por tanto, a disfrutar de la vida que escuestión de poco calendario.

Max Estrella, poeta: Se fija usted cómo nos miran los transeúntes. Solo nos leen lectores de un modelo de sociedad. Ellos, alienación pura y dura, y no menos cateta asustando a los infelices zombisalienados. Son autores de “la calle es mía” por herencia. Max y Don Latino los indomables no es nada banal nuestra, que ya tuvimos un fragoso cantor de otros tiempos. Los de ahora aburren vomitando mentiras cantando eso de Montañas nevadas. “¡No es pequeña desgracia sino fortuna otorgada!”

En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. Magistral manifestación por parte de Cervantes que en estos análisis críticossí que no es manco. Y el poeta inmenso confirma y responde sin paliativos: MAX.- “Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol”. Señala el poeta que ha quedado ciego y solo de apoyo en su insobornable Latino, dueño y señor de repuestas validas colgadas de las narices, siempre apoyando a su adorado poeta.

Y Cervantes, que se las sabía todas, le responde con el saber del hombre de la calle y te cambio esto por aquello: “El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa." "Ninguna ciencia, en cuanto la ciencia, engaña; el engaño está en quien no la sabe." "La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.” El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Cervantes. Mucho puede el pueblo llano que nunca llega a final de mes con su sueldo, eso sí lo tiene, responde de nuevo el poeta mira alrededor ytira las cartas sobre la mesa. MAX.- “España es una deformación grotesca de la civilización europea”. Y, Los ultraístas son unos farsantes. El esperperpento lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato”.

En el pintoresco y bonito barrio popularmente conocido de Las Letras, se encuentra una calle con historia y leyenda. La calle Álvarez Gato, estrecho callejón que albergó importantes cafés decimonónicos, multitud de locales variopintos y dónde el propio Valle-Inclán descubrió y creó un género literario: el esperpento. Magistral la idea de buscar tanpintoresco lugar muy propio para literatos bohemios.

Cuando el panorama social y político ofrece una decadencia y no menos desencantos para esa generación que conoció guerras, posguerras y dictaduracon un caudillo culero protegido y santificado perla Iglesia nacional apasionada del saludo mano en alto al ver venir el alba, para conseguir junto a la Mientras el mocito con bachiller se balancea con la corrupción protegida y beatificada que ha cambiado el sermón desde el pulpito por los medios informativos que prodigan. Por cierto con bastante torpeza.