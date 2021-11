El 79% de los consumidores piensan que los países deben plantear soluciones conjuntas para resolver el reto del cambio climático Más de la mitad de los encuestados exigen a los líderes políticos que se unan a las empresas y a los particulares para responder con medidas concretas Redacción

jueves, 4 de noviembre de 2021, 10:44 h (CET) Con el telón de fondo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), Dynata, la mayor plataforma del mundo de datos para insights, activación y medición, ha publicado un nuevo informe global que revela que casi 8 de cada 10 personas en todo el mundo creen que los gobiernos tienen que actuar y responsabilizarse de los objetivos compartidos en materia de cambio climático; además, creen que los gobiernos, las empresas y los individuos pueden tener un mayor impacto si colaboran en la lucha contra el cambio climático.

El 54% de las 12.000 personas encuestadas afirma que la posición de los políticos sobre el cambio climático es uno de los tres temas más importantes para ellas; además, 7 de cada 10 consideran que las medidas políticas de respuesta al cambio climático no están a la altura de sus palabras.



Estas y otras conclusiones aparecen en el informe de Dynata titulado Tendencias de consumo globales: La lucha urgente contra el cambio climático, un documento que destaca la urgencia de que gobiernos, empresas y personas a título individual planteen una respuesta conjunta ante el desafío del cambio climático. El informe también profundiza en las medidas que pueden adoptar los gobiernos, las empresas y los particulares en respuesta a esta creciente amenaza.



El documento pone sobre la mesa otros aspectos destacados:

- La creencia en el cambio climático es alta: El 84% de los encuestados cree que el cambio climático es real, y el 69% está «100% seguro» o «bastante seguro» de esta creencia.

- La población siente la urgencia de combatir el cambio climático, una sensación que se ha acelerado en los últimos cinco años: 7 de cada 10 personas (69%) en todo el mundo creen que es «extremadamente» o «muy» urgente tomar medidas para combatir el cambio climático; el 65% de los que piden medidas para luchar contra el cambio climático afirman que esa urgencia ha aumentado en los últimos cinco años.

- Es hora de que las empresas actúen: Las personas que creen en el cambio climático se decantaron por realizar inversiones en energías limpias y empresas sostenibles (60%); la instauración de prácticas empresariales sostenibles (59%); y el compromiso con un objetivo neto de cero emisiones de carbono (53%) entre las medidas que exigen que las empresas adopten para combatir el cambio climático. El 35% de las personas que creen en el cambio climático están de acuerdo en que las empresas deben pedir cuentas a los gobiernos en relación con el cambio climático.

- Los particulares también pueden actuar: Las personas que creen en el cambio climático plantean medidas concretas que creen que los demás deberían llevar a cabo (por ejemplo, adoptar decisiones de compra más «verdes» (77%) y elegir métodos de transporte más ecológicos (67%). 4 de cada 10 personas piensan que los consumidores deberían actuar para influir en las políticas climáticas de sus gobiernos, y el 24% pide participar en acciones de voluntariado o realizar donaciones a las organizaciones que actúan contra el cambio climático.



El cambio climático es uno de los problemas más urgentes y acuciantes que afectan a nuestro mundo hoy en día; la atención prestada a la COP26 y a otras reuniones mundiales sobre el clima no hace más que subrayar la necesidad de tomar medidas urgentes y trascendentes», afirma Gary S. Laben, CEO de Dynata. «Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar».

