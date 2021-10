Roberto Samcam, ex mayor del ejército de Nicaragua, y su verborrea parlanchina

Es bueno aclarar, para que el pueblo nicaragüense y el mundo queden claros, porque no comulgamos con la mentira. Cuando se habla, es con base y pruebas en mano. El 26 de octubre del año 2021, a las once y treinta y cinco minutos de la mañana, el ex mayor del ejército popular sandinista (EPS) "Roberto Samcam", fue miembro hasta el año 1991, y fue retirado del órgano a través del plan de retiro PL3, dio una entrevista en el programa 100% noticias, dirigido por la periodista Lucía Ubau. De casualidad incursionaba por Google vi a "Roberto Samcam" despotricando. Antes, quiero hacer una aclaración, pongo las comillas en sentido de duda, no de elogio.



Asombrosamente, "Samcam" hablaba de lavado de dinero, narcotráfico y de células durmientes, entre otras cosas, y pone como pelele-inoperante-al gobierno de los EE.UU., y otros.., porque no actúan contra Daniel Ortega y Rosario Murillo-pareja presidencial nicaragüense-. Todo. Se puede, decir del diente al labio, ¿dónde están las pruebas indubitables? para convencer, al pueblo y el mundo, si las tiene que las saque a luz pública, palabrerío no, para que sea creíble, a contrario sensu, es una vil verborrea de desprestigio, queda colgando sobre nada en un vacío, y eso lo sabe perfectamente el "ex mayor Samcam".

A base de suposiciones, o mejor dicho de presunciones, imaginación no es factible hacer planteamientos serios como los que él arguye. Considero, ha quedado en ridículo ante la comunidad mundial, incluyendo el pueblo de Nicaragua, y los contrariados, porque nadie creerá semejantes cosas pregonadas, mientras no aporte pruebas fehacientes e indubitables. Aquí cabe una excelente pregunta: ¿"Roberto Samcam", tendrá calidad moral para estar arguyendo semejantes señalamientos?

Desafortunadamente, es muy fácil ladrar desde lejos-Costa Rica-, ¿ por qué continúo "Samcam" en el ejército hasta el año 1991-su retiro-. Y, si sabía que, en los años 80, Pablo Escobar y otros narcotraficantes, entre otras cosas, que el mismo dijo, y que habían otras anomalías, siguió en el ejército popular sandinista. Aquí se me viene a la mente que, a la mejor, es un encubridor o cómplice. Sería. bueno ponga a la luz pública las pruebas, de lo contrario nadie le va a creer sus dichos desenfocados, fuera de contexto, más bien está quedando en ridículo y, como mentiroso. ¿Por qué nunca denunció todo lo que pregona cuando fue mayor del ejército?. Se colige, es puro invento, desprestigio, odio, mientras no ponga pruebas en mano. Como nicaragüense lo invito pruebe, sino, todo lo que expresó y seguirá expresando es cualquier cosa, echar leña al fuego no lo veo convincente. Pero, usted, es usted.

¿Será qué?: "don Roberto Samcam", ahora es santa paloma, o a lo mejor está delirante o trasnochado. También, dice el "ex mayor Samcam", que el gobernante Daniel Ortega es un criminal de lesa humanidad ¿y él cuando estuvo en el ejército, si lo sabía por qué no lo denunció?. Es bien sabido que el militar cumple órdenes ¿cuáles, puedo "Samcam" cumplir? Sería, bueno que el pueblo y el mundo lo sepan.

Por tanto: Todos lo dicho del ex mayor "Roberto Samcam", ha quedado ante el pueblo nicaragüense, y el mundo como un vil mentiroso, por falta de pruebas a sus expresiones. Empero, para proseguir, don "Samcam" debería rememorar el Frente Sur Benjamín Zeledón-FSBZ-1978 y 1979, y todas sus actividades dentro y fuera del ejército como militar activo, inclusive, es admirable, como llegó hasta mayor del ejército popular sandinista y supongo tuvo cargos de relevancia.

Sería Como oportuno, haga un esbozo de sus quehaceres cuando fue militar, para que lo conozcamos mejor, hágalo. Yo, no conozco nada, como muchos, en ese sentido, para continuar conociéndolo aún más y mejor.