Le borraría la letra 'n' España trató mejor que ningún otro país colonizador a los indígenas Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 20 de octubre de 2021, 08:49 h (CET) Alguien me preguntará: ¿a qué, o a quien, le borraría la decimocuarta letra del abecedario de nuestra lengua? Mi respuesta es muy sencilla: al primer apellido del presidente de los Estados Unidos de América. De esta manera, que quedaría en Joe Bidé, o Bidé a secas. Y ¿por qué? me seguirán preguntando. Pues muy fácil: el anciano Bidé, aunque tenga siete años menos que yo, está realizando entre sus desastrosas actividades políticas (como continuador de Obama), equivalentes funciones que el famoso sanitario para nuestro aseo personal; es decir,lavar las miasmas culturales que se inventan unos malintencionados e ignorantes en historia, para hacer como el cateto, plagiador y embustero que habita en La Moncloa: desacreditar la colosal obra que emprendió España y que culminó con el descubrimiento de América.

Bidé, al igual que el mejicano López Obrador, algunos ignorantes e indeseables españoles que desconocen la verdadera historia, y los comunistas en general, andan diciendo muchas tonterías y se inventan historietas para quitar importancia al hecho más importante y trascendente que ocurrió en nuestro planeta en muchos siglos. Y, naturalmente, aducen muchas cosas que son puras mentiras del tamaño que todos estos tipos (y tipas) fabrican a diario.

Es cierto que se cometieron errores (no horrores como otros conquistadores), porque España llenó de escuelas e iglesias toda América; llevó la imprenta (un siglo antes que nadie) y editó catecismos y gramáticas para enseñar y sacar del ostracismo a sus pobladores. Les enseñó a trabajar y aportó herramientas y maquinaria para tejer y curtir¸ promulgó las Leyes de Indias, creó las Universidades de Méjico y Perú; Y trató mejor que ningún otro país colonizador a los indígenas.

Ya pueden decir todos los mendrugos, incluido Bidé, lo que quieran, pero, antes de ello, que comparen el comportamiento que tuvimos con los indígenas, con el que tuvieron otros países. ¡La diferencia es escandalosa, a nuestro favor!

