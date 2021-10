​Poetas, escritores y pintores centroamericanos unidos en una antología Es una obra puramente literaria, en ella no se habla de política, porque la política es lo que quiebra a la sociedad María Beatriz Muñoz Ruiz

jueves, 14 de octubre de 2021, 08:22 h (CET) Estoy segura que si preguntásemos a una persona de cada país del mundo si su país se haya unido o fragmentado, diría que se encuentra totalmente fragmentado, roto, y lleno de incoherencias. Pero, sin embargo, ha llegado a mis manos el valioso tesoro de una hermosa antología que ha unido a los escritores, poetas y pintores de Centroamérica en el cual demuestra que las letras son las que salvarán el mundo y traerán la paz a él.



En televisión, de diez noticias malas, tal vez veamos una noticia buena, pero es que lo bueno no vende, pues os confundís al cien por cien, si enseñáis un mundo destruido y lleno de vandalismo, habrá más vandalismo, si mostráis corrupción, habrá más corrupción, y si enseñáis los efectos de la contaminación, habrá más contaminación, pero… ¿Queréis saber por qué? Ya sabéis que yo nunca dejo mis conclusiones a medias, pues muy sencillo, el ser humano está diseñado para seguir al rebaño, para salvar su vida camuflándose entre el follaje, y también ha sido diseñado con la idea de que una persona sola no puede cambiar el mundo.

Así que, si la gente se ha vuelto vandálica, vamos a seguir su ejemplo para no correr peligro, si la corrupción está a la orden del día, no vamos a ser los tontos legales que no nos llevemos nada, y si el planeta está destruido, es absurdo intentar salvarlo.

Pero yo os voy a mostrar la parte bonita del mundo que casi nadie muestra, una unión literaria que reúne en un único libro a setenta y nueve escritores de toda América Central, estoy hablando de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, esculpido por la editorial mexicana Ayame Editorial, México septiembre 2021. El escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense Carlos Javier Jarquín es el compilador general de esta antología centroamericana, “gracias al apoyo de Ana María Ayala, directora de Ayame Editorialy a la complicidad de cada uno de los coordinadores de los diferentes países participantes; Rodrigo Villalobos Fajardo, (Guatemala), Claudia Figueroa Oberlin (ElSalvador), Rubén Sanabria (Honduras), Leonardo Cruz Alvarado (Costa Rica), Edwin Chacón (Panamá)y apoyo de cada uno de los artistas invitados el proyecto se hizo realidad”.

Se podría decir que Carlos Jarquín él es el sol que alumbra los planetas, ese que mantiene el orden y da luz a los demás, uniendo países, derribando fronteras y demostrando que la unión hace la fuerza, demostrando que el planeta debe ser salvado, porque en él aún queda gente que vale la pena. No sé si se hizo antes la persona o el escritor, tal vez el lugar que envuelve a la persona creara al escritor.



La Antología del bicentenario de Centroamérica, celebra sus doscientos años de independencia, pero es una obra puramente literaria, en ella no se habla de política, porque la política es lo que quiebra a la sociedad, y lo que pretende esta obra es unir, crear esa fortaleza que solo dan las letras.Cada página, cada autor, cada verso o relato, son perfectos eslabones de una fuerte y hermosa cadena que hace que sigas leyendo página tras página sin percatarte del paso de tiempo, porque cada autor, con su particular estilo, hace que te sumerjas en sus pensamientos, que vuelvas a releer algunos para disfrutar de sus laberintos emocionales y mentales en los que intentan enredar al lector para después depositarlo con mimo en el mundo real.

Para adquirir esta antología, podéis hacerlo por Amazon en el siguiente enlace: https://www.amazon.com/-/es/Ayame-Editorial/dp/B09GC992S4

Dele seguimiento a este enlace para mirar el Book Tráiler: https://youtu.be/nkRBupoFvZk

