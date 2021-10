​En víspera de la III guerra mundial La verdad es víctima de la mentira, siendo peores consecuencias aquellas que no se ven Redacción

sábado, 2 de octubre de 2021, 11:04 h (CET) Arguye la historia universal. En el planeta han habido dos guerras mundiales: La I Guerra Mundial, inició desde el 28 de julio de 1914, hasta el 11 de noviembre de 1918, y la II Huerra Mundial arrancó el 1 de septiembre de 1939, finalizando el 2 de septiembre de 1945.



La causa que detonó la I guerra mundial, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernández, heredero de la corona austro-húngara, y de su esposa Sofía, en Sarajeo, el 28 de junio de 1914. Otras causas de la referida guerra fueron: 1) Radicalización del Nacionalismo. 2) Desarrollo de la industria del armamentismo. 3) Expansión del imperialismo europeo.4) Tensiones geopolíticas en Europa. 5) Formación de alianzas internacionales. Se establecieron alianzas entre los imperios: La "triple alianza Entente", conformadas por el Reino Unido, Francia, Serbia, Rusia, y la "triple alianza", integrada por las potencias de Alemania, y austro-húngara.

Posteriormente fueron uniéndonos otras potencias a ambas alianzas. Esta guerra, provocó la muerte de 6.6 millones de civiles, y unos 10 millones de soldados. Pero,cuando finalizó, el tratado de Versalles, lapidó a Alemania, por ser responsables de tantas desgracias.Y, para la II guerra mundial, los países aliados fueron los llamados países: “El Eje” integrados por Alemania, Italia y Japón, y los llamados “Aliados”: Reino Unido, La Unión Soviética, China y Estados Unidos, y algunos otros países, que prestaron apoyo a ambas alianzas. Las causas principales fueron: 1) Los términos del tratado de Versalles. 2) El surgimiento del fascismo y su expansión. 3) Las tensiones chino-japonesas. 4) La invasión de Alemania a Polonia. entre otras. Esta guerra. Es considerada, la más cruel de la historia contemporánea, participaron más de 100 millones de soldados, de una veintena de países de todo el orbe.

La historia reconoce entre 50 a 60 millones de muertos, soldados, y civiles que fueron aniquilados en masa, y 50 millones de desplazados forzosos, víctimas, de las potencias ambiciosas.

De hecho, en ambas guerras, cometieron "crímenes de lesa humanidad", por exterminar masivamente a la población civil inocente. Actualmente, los imperios mundiales, Rusia, China, EE.UU, Europa, Reino Unido, Asia en conjunto, y etc., deberían tener como mal ejemplo la I y II guerra mundial.

Actualmente, los bloqueos económicos de todo "tipo", impuestos a ciertos países del planeta por ciertos imperios mundiales, incluyendo, invasiones históricas, que han efectuado, es una clásica ante sala para una "III guerra mundial". Añádase, los conflicto, provocaciones, entre imperios, es un llama que va incremento, puede desenfrenar una masacre masiva. Hoy. La tecnología electrónica, es más avanzada, cuando se dio la I y II guerra mundial. Sería una "III guerra mundial atómica". Iríamos al exterminio de la humanidad. Y, Desde el espacio veríamos los estallidos atómicos, más los propios del cielo.

Que las potencias mundiales, vean el ejemplo, de estos crímenes cometidos en la I y II guerra mundial a la población civil y, las invasiones de algunos imperios a los pueblos con armas, y sin armas como los bloqueos económicos de toda índole. Los civiles, no tenemos porque sufrir "una III guerra mundial". Que la paz entre en sus mentes. Inclusive, no sólo tirando balas, misil atómico, cometerían crimen, también bloqueando, entrometiéndose en asuntos ajenos. Eso, es promover e incitar a la maldad.

Un crimen, es forma extraña, de servir a la humanidad. Y la verdad es víctima de la mentira, siendo peores consecuencias aquellas que no se ven. Una "III guerra mundial", invasiones, bloqueos diversos, no abona al humanismo. Ustedes se auto destruirán. No hay prisión más terrible, que la propia conciencia. "No regresen a la escena del crimen". Eviten cometer crimen de lesa humanidad.

