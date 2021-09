Una Dulce Historia. De pequeña empresa familiar a referente del sector alimentario Una historia de amor que fructificó en la gran familia de Vicky Foods Alfonso Miñarro López

martes, 28 de septiembre de 2021, 11:02 h (CET) Rafa Juan, CEO de Vicky Foods, empresa española líder en el sector de alimentación, acaba de publicar Una Dulce Historia, su primer libro con el sello de PROFIT Editorial, especializada en libros profesionales y prácticos para la gestión empresarial.

El pasado 13 de septiembre, el propio autor daba a conocer la noticia en las distintas redes sociales de las que forma parte con el siguiente texto: “No tengo palabras para describir lo que siento. Tengo en mis manos mi primer libro #UnaDulceHistoria. Un homenaje a las personas que han contribuido al desarrollo de #VickyFoods y han dedicado su vida a la empresa. ¡¡Gracias por vuestro cariño!!”, al que añadía la fotografía que incluye esta reseña.



El libro cuenta con dos padrinos de excepción, como son Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, encargado de realizar el prólogo y Pedro Martínez, mentor literario del autor, y a su vez autor de cinco libros, como epiloguista.

A través de sus dieciséis capítulos en los que está dividido el libro, su autor disecciona la trayectoria de la empresa familiar, desde sus orígenes, con la denominación Dulcesol hasta la actualidad con la nueva denominación Vicky Foods y cómo la mejora continua, la innovación y la internalización han sido las piezas fundamentales para no sucumbir y responder en cada momento a las necesidades de un mercado altamente competitivo como el de la alimentación, e ir superando los distintos contratiempos que se han encontrado por el camino.

Con un lenguaje dinámico, permite una lectura fluida y cuenta con detalles interesantes como una Web de apoyo con una galería de fotos y vídeos, accesible mediante códigos QR al final de cada capítulo permitiendo al lector profundizar sobre los temas tratados en estos.

Igualmente, del interés de Rafael por las redes sociales, podemos destacar el guiño que le hace concretamente a Twitter, al incluir a modo de tuits algunas frases destacadas, con el hashtag #UnaDulceHistoria.

Una Dulce Historia representa, por una parte el legado que su autor quiere dejar a la tercera generación de la empresa familiar que sus padres fundaron allá por los años cincuenta del siglo pasado, así como el homenaje póstumo a la figura de su madre, alma mater de la empresa, doña Victoria Fernández.

