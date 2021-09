Las pintoras ilicitanas Lola Soler y Alicia Torres ingresan en el colectivo 'Art en Comú' Con su incorporación se aumenta el número de componentes femeninos hacia la paridad y equilibrio (ya son tres las mujeres del grupo) Josep Esteve Rico

lunes, 27 de septiembre de 2021, 08:34 h (CET) LOLA SOLER Y ALICIA TORRES, pintoras ilicitanas, han ingresado como nuevos miembros en este grupo “ART EN COMÚ”, colectivo de multidisciplinares artistas libres independientes surrealistas y afines de Elche. Con ello pasan a enriquecer en calidad y variedad el colectivo, se aumenta el número de componentes femeninos hacia la paridad y equilibrio (ya son tres las mujeres del grupo).



Lola Soler Hernández nació en Elche en 1962. Es una de las pintoras ilicitanasveteranas actualmente más completas, con mayor variedad temática y con abundante obra. Es miembro de la Asociación de Bellas Artes de Elche (ABAE). Ha expuesto individual y colectivamente en numerosas ocasiones tanto en nuestra ciudad como fuera de ella (Crevillent, Puertollano, Valencia, entre otras localidades).

Destaca de ella la colección de cuadros sobre el Misteri (mención especial sobre la ‘Mangrana’). Tiene un blog personal artístico llamado “Vuelvo al Sur.Lola Soler”. Está muy activa en las redes sociales, mayormente en Facebook e Instagram donde comparte y difunde sus obras. Desde los catorce años lleva en esto del arte, del dibujo y la pintura. Estudió dibujo artístico con el profesor Cañizares y con los pintores Sixto Marco y Albert Agulló (en la escuela del “Hort del Chocolater”). Coleccionistas de España y extranjero poseen obras suyas. Y sigue pintando…

Alicia Torres Martínez nació en Elche en 1979 y es una joven promesa de la pintura local. Desde muy joven se trasladó a vivir a Noruega. Estudió Magisterio y Arte (Dibujo y Pintura) en la Escuela de Arte “NydalenKunstsrole” de Oslo (Noruega) donde fue miembro de un grupo de arte local, un colectivo de artistas multidisciplinares llamado “Sur-Oslo” que realizaba exposiciones individuales y colectivas en las que participó Alicia Torres. Estuvo 17 años en Oslo, trabajando, estudiando, pintando, exponiendo; hasta que regresó a Elche hace poco.

Actualmente, además de pintar y asistir cuando puede a exposiciones de la Asociación de Bellas Artes (ABAE), de la que es miembro, imparte clases de noruego a hispanohablantes. Alicia Torres nació y creció en un ambiente familiar artístico, pues su padre, que es músico (toca el acordeón), le inculcó el amor al ARTE.

Bienvenidas a “ART EN COMÚ”.

Nuestro colectivo artístico está formado por artistas ilicitanos de diversas disciplinas: pintores, bailarín, rapsoda, músicos. Los miembros del grupo "ART EN COMÚ" son: Lola Soler (pintora), Alicia Torres (pintora) , Miguel Corredor (pintor y músico percusión), Vicente Belmonte (pintor y músico vocalista), Vicente Blanca (pintor, locutor musical de radio, músico instrumentista), María José Bernabé (pintora, profesora de dibujo y pintura), Antonio Sàez Picó (bailarín, bailaor flamenco) y Josep Esteve Rico Sogorb ( poeta, rapsoda, narrador) quien a su vez es el presentador-mantenedor- animador de los eventos del grupo Por último, se informa que "ART en COMÚ" está preparando tanto próximo evento exposición de pintura con actuaciones artísticas para diciembre en la Sala de Exposiciones del Teatro de la ciudad de Monóvar como su participación con un stand en el Día del Libro de la Fira de Santa Caterina en noviembre en la localidad monovera si la situación sanitaria por covid no empeora. para entonces. Ambos eventos, el stand y la exposición-actuación han sido solicitados a la Concejlía de Cultura de Monóvar. Para ello el grupo ya está ensayando y en plena actividad preparatoria. Asimismo, se ultiman las gestiones para exponer y actuar en Alicante, Crevillent, Guardamar, Santa Pola y Murcia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las pintoras ilicitanas Lola Soler y Alicia Torres ingresan en el colectivo 'Art en Comú' Con su incorporación se aumenta el número de componentes femeninos hacia la paridad y equilibrio (ya son tres las mujeres del grupo) Arte efímero, colorido y tradición: el Corpus Christi en Carrión de los Condes No sólo las flores son las protagonistas, también hay que destacar la importancia de los lazos de unión entre quienes realizan el trabajo “En 1996 pronunciar la palabra vagina era un espanto; no creo que eso, ahora, haya cambiado tanto” Entrevista a la actriz Alicia González Laá, una de las protagonistas de la obra "Los monólogos de la vagina", que se representa en la barcelonesa Sala Aquarella Pablo Neruda, poesía, la Antártida y México Hay vínculos vitales que hay que hacerlos visibles “Celebro que el teatro, después de la pandemia, esté cada día más activo” Teresa Berengueras entrevista a Pau Barbarà Mir, financiero y músico, que presenta su primera propuesta teatral: "Barcelona 24 horas"