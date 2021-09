​Cómo lograr que tu CV capte la atención de los algoritmos de contratación Los avances tecnológicos y la automatización en los procesos actuales de selección de candidatos han otorgado grandes beneficios a las empresas Redacción

jueves, 23 de septiembre de 2021, 12:07 h (CET) Los procesos de selección han experimentado un gran cambio en los últimos años. No obstante, no cabe duda de que los algoritmos de contratación (es decir, las tecnologías de inteligencia artificial diseñadas para agilizar la selección de personal) se presentan actualmente como imprescindibles para la gran mayoría de departamentos de Recursos Humanos. Sin embargo, según estudios recientes, estos algoritmos están dejando fuera del mundo laboral a millones de candidatos en la actualidad.



Por ello, Udemy Business -la plataforma corporativa de Udemy para la formación y enseñanza online líder en el mercado-, en colaboración con Juan Gabriel Gomila Salas, instructor de Udemy y matemático, comparte las claves necesarias para elaborar un CV compatible con los algoritmos de contratación actuales:



● Aportar información bien detallada. “No conviene ‘hackear’ el algoritmo haciendo uso de nuestra picaresca, nos estaríamos engañando a nosotros mismos”, comenta Juan Gabriel Gomila. Es decir, lo importante es ser realista y detallar con máxima claridad lo que uno sabe hacer para que el algoritmo pueda entender mucho mejor la información que canaliza. Esto se puede lograr añadiendo correctamente la posición desempeñada en cada empresa y definiendo a la perfección cada uno de nuestros roles y responsabilidades en nuestros puestos de trabajo.

● Emplear palabras clave. Actualmente, muchas empresas realizan la búsqueda de candidatos en portales de trabajo digitales a través de palabras clave. Por ello, cuanto mayor sea el contexto y la información que proporcionamos, mejores serán las oportunidades para los algoritmos de encontrar un candidato. Por ello, es necesario detallar cada una de nuestras experiencias con palabras clave y comunes en cada uno de los ámbitos profesionales.

● Incluir hipervínculos que avalen tu experiencia. Sin duda, cuanto mayor es el contexto y la información, mejores serán las oportunidades para los algoritmos de encontrar el perfil adecuado. Enriquecer el CV con un buen portfolio es algo fundamental. “No importa si tu perfil es junior o senior, lo importante es que en tu CV plasmes todos tus logros, aptitudes y habilidades. Consiste en aportar valor añadido”, explica Gomila Salas. Ejemplo de ello sería hipervincular proyectos, artículos redactados, links a blogs personales o perfiles de redes sociales profesionales.

No cabe duda de que los avances tecnológicos y la automatización en los procesos actuales de selección de candidatos han otorgado grandes beneficios a las empresas y departamentos de Recursos Humanos, como una mayor eficacia, agilidad y la posibilidad de llegar a más candidatos. Sin embargo, estos procedimientos parecen no siempre acertar a la hora de analizar toda la información que reciben. De ahí la importancia a la hora de aprender a convivir con ellos y conocer a la perfección su funcionamiento, para que ningún detalle pase desapercibido.

