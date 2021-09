Maldito oligopolio

Las maniobras del Oligopolio eléctrico en España contra la postura gubernamental de rebajar el precio final en beneficio del usuario, muestra el carácter belitre contra las medidas del Gobierno de coalición a una propuesta de UP que lleva en su programa político desde sus inicios y de alguna manera algo ha calado en algunos ministros, y lo que antes no era viable ahora reconocen que es posible, tomando una serie de medidas para paliar el recibo de la luz, incluso la UE ve factible el control al sobrecoste de este oligopolio.

Mientras tanto estos miserables del Oligopolio amenazan que pararán las Nucleares, al margen del vaciado de los embalses y dejar sin agua a pueblos limítrofes, así como el regadío cuenca debajo de los ríos que afectará a miles de agricultores. Este hecho se queda corto, pues me pasó un amigo un video escalofriante de hasta dónde llega la ruindad de estos elementos, en él narra cómo en un recorrido que hace habitualmente se percató que los molinos que proliferan por su ruta ciclista están parados, lo que demuestra que apagan su funcionamiento de la Energía Eólica de esa zona, el video lo pasé a Facebook y ha obtenido una aceptación descomunal, no solo allí, una respuesta de otro conductor, que hizo un recorrido de 120 Km. por otra zona observó lo mismo, y como él comentan lo mismo desde todos los puntos de nuestra piel de toro sea del interior como de la costa.

Cortan el suministro de una Energía limpia y renovable para encarecer el precio del Mwh que se obtiene de la más cara y menos saludable la nuclear, carbón o diésel. Pero no queda ahí la acción porque no sabemos qué ocurre con la Energía solar, no sabemos si también han cortado el suministro a la Red Eléctrica, lo cual no me extrañaría, sería conveniente acceder a esa información.

Pero lo que más me molesta es la aquiescencia de los anélidos dirigentes de los partidos de la oposición culpando al gobierno de su inacción, cuando dirigentes anteriores de esos partidos, incluso del PSOE fueron los que privatizaron las empresas eléctricas o de gas, siendo en la actualidad asesores junto a exministros de los mismos partidos. La oposición sólo actúa con el fin de gobernar sin importar las necesidades de los ciudadanos.