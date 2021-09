Sistema efectivo de erradicación de plagas de cucarachas según Control de Plagas Galán Comunicae

Las cucarachas son los insectos más habituales dentro dentro de los entornos urbanos. Cuentan con una gran capacidad reproductiva y su presencia supone un riesgo para la salud pues son transmisoras de una gran variedad de enfermedades El tratamiento y contención de plagas puede abordarse a partir de diferentes técnicas. Aunque existen muchas subespecies, las que se dan de una forma más habitual en forma de plaga son:

Blatta Germánica

Esta especie suele deambular por zonas de riesgo en el sector de la hostelería. Aquellos entornos que cuentan con altos niveles de humedad, temperaturas elevadas y la presencia de residuos orgánicos, especialmente restos de comida, son sus enclaves favoritos. Se convierten en lugares especialmente vulnerables las cocinas. Su continua presencia ha hecho que se conviertan en un objetivo clave en los procesos descontaminantes y con el paso del tiempo se han desarrollado tratamientos específicamente diseñados para combatirlas. Hoy es posible acceder a soluciones antiplagas que basan sus procesos en productos químicos no invasivos y que no coartan las rutinas de trabajo en entornos profesionales u obligan a los inquilinos afectados a abandonar sus hogares después de su aplicación. La Blatta Germánica tiene una gran presencia en entornos urbanos y resulta especialmente peligrosa por su capacidad reproductiva. Cada ejemplar hembra puede llegar a gestar 400 embriones.

Blatta Orientalis

Su presencia suele darse principalmente en las redes de alcantarillado. Aunque en un principio tiende a cohabitar en espacios subterráneos y alejados del entorno humano, con el paso del tiempo se ha hecho más habitual en viviendas y locales. Su capacidad reproductiva es moderada, aunque al haberse visto menos expuesta a procesos de descontaminación su comunidad ha crecido de forma constante. La Blatta Orientalis tiende a habitar entornos húmedos y de reducidas temperaturas. Es habitual que se introduzcan en enclaves urbanos a través de los desagües.

Supella Longipalpa

A diferencia de lo que ocurre con las anteriores tipologías, la Supella Longipalpa, de origen africano, tiende a hacerse más visible en entornos habitados por seres humanos. Al no necesitar de unos niveles elevados de humedad tiene mayor capacidad de adaptación a cualquier entorno y su grado de ocupación es superior. Puede instalarse en cualquier parte y tiende a depositar sus ootecas en las paredes o techos. Su incidencia es relativamente nueva habiéndose detectado de forma masiva en entornos muy localizados, generalmente grandes ciudades.

¿Has detectado algún problema de plagas de cucarachas en Murcia?

Pero, ¿qué medidas de prevención pueden llevarse a cabo a nivel particular? La adopción de determinados hábitos puede ayudar a limitar e incluso reducir el nivel de incidencia de plagas de cucarachas. Algunos de ellos son:

Pero, ¿qué medidas de prevención pueden llevarse a cabo a nivel particular? La adopción de determinados hábitos puede ayudar a limitar e incluso reducir el nivel de incidencia de plagas de cucarachas. Algunos de ellos son:

Bloquea los puntos de riesgo: Es muy probable, especialmente si en su vivienda o local cuenta con cierta antigüedad, que haya puntos de riesgo que faciliten el acceso de este tipo de insectos. Localizarlos y cerrarlos resultará fundamental para reducir riesgos. Presta atención a grietas, y orificios. Especialmente dentro del sistema de tuberías en lugares de alta humedad como la cocina o el baño.

Rutinas de limpieza: Debes tener en cuenta que las cucarachas se sienten especialmente atraídas por residuos orgánicos. Mantener un seguimiento sobre el estado en que se encuentran los lugares más vulnerables ayudará a reducir las probabilidades de incidencia.

Espacios muertos: A menudo los principales focos de riesgo se sitúan en espacios muertos que generalmente se hallan detrás de muebles y electrodomésticos. Habitúate a retirarlos periódicamente para su desinfección y limpieza.

Control de residuos: Se debe evitar su acumulación en lugares húmedos y faltos de luz. Además, su almacenamiento en recipientes cerrados impedirá el acceso de cucarachas y otros insectos reduciendo las probabilidades de incidencias.

Revisión de las mercancías: A menudo las cucarachas suelen introducirse dentro del hogar a través de embalajes. Toma el hábito de revisarlos para reducir las posibles vías de acceso. Vigila los niveles de humedad: La mayor parte de insectos, incluyendo las cucarachas, suelen buscar entornos húmedos. Adquirir el hábito de ventilar las estancias dificultará su penetración y asentamiento.

En definitiva, con el tratamiento para la erradicación de cucarachas que ofrece Control de Plagas Galán, los problemas de cucarachas tendrán solución eficaz.

