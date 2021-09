Plagios educativos Después de más de 70 años, es curioso que nos ofrezcan la FP DUAL como un nuevo invento Ángel Alonso Pachón

jueves, 9 de septiembre de 2021, 08:24 h (CET) Pensar que se descubren las Américas, simplemente porque se escriben folletines con un marketing tipográfico e impresión selectivos, es una falacia utilizada para engañar y hacer creer que se presentan nuevos inventos. La educación ha pasado ya muchos desiertos y hoy día es muy difícil ser inventor educativo, porque la educación es vocacional (personal o de gobierno), no es un campo de batalla en el que demostrar la valía y la fortaleza.

Allá por los años 60-70 la educación dio un salto cualitativo hacía la lógica deductiva, como sistema contrapuesto al memorístico. La “gramática estructural” dio sus primeros pasos desde Argentina a España. Se estudiaba la Lengua razonando y la memoria era un pequeño depósito para aquello que cada uno consideraba esencial para luego analizar.

En el área de Formación Profesional, es curioso que, después de más de 70 años, nos ofrezcan la FP DUAL como un nuevo invento, cuando no deja de ser un PLAGIO puro y duro, MUTATIS MUTANDIS. Ya hace muchos años esa formación existía con distintos formatos: Los aprendices: Las empresas tenían ese tipo de contrato. Los estudios y las prácticas en Centros particulares. Los Becarios.

Todo eso se DEGRADÓ, porque la Educación en España se fue deteriorando y se hizo desaparecer las famosas UNIVERSIDADES LABORALES que tanto bien hicieron y que, cambiando lo que haya que cambiar, era ya EDUCACIÓN de FP DUAL.

