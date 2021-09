Los posibles efectos del calentamiento global sobre el sur de Europa Si las condiciones climáticas empeoran en el Mediterráneo a causa del calentamiento global, la economía ​europea, y en particular la española se vería duramente perjudicada Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:05 h (CET) Cambio climático | Unsplash.com

Portugal, España, Francia y otros 12 países en el sur de Europa se encuentran en gran peligro por culpa del cambio climático, específicamente en lo que se refiere a la economía. El Covid-19 nos dio una muestra de lo que significa enfrentarnos a una fuerza de la naturaleza para la cual no estamos preparados. Y es que, la mayoría de los países del sur de Europa dependen en gran parte del comercio a través del Mar Mediterráneo y del turismo, de modo que, tanto gobiernos como empresas se ven necesariamente afectadas por cualquier cambio en las dinámicas climatológicas que ocurran en esta región.

Si a esto le sumamos que solamente a través del Canal de Suez pasa alrededor del 6% de todo el comercio mundial, podemos entender la magnitud de la importancia de lo que ocurriría si el nivel del mar se ve afectado, o si, a consecuencia del cambio climático, empeoran las condiciones de esta importante ruta comercial y a los numerosos enclaves turísticos de la zona. España se vería especialmente afectada

Si las condiciones climáticas empeoran en el Mediterráneo a causa del calentamiento global, la economía europea, y en particular la española se vería duramente perjudicada, el calor extremo durante el verano, las nevadas cada vez más frías, además de las mortandades de fauna marina podrían empezar a azotar nuestras costas. España depende en gran medida del turismo y las condiciones ideales que la convierten en un destino turístico muy importante para el mundo.

El Banco Central Europeo | https://unsplash.com/photos/Xpsjx1PNnvo

Por otro lado, una gran proporción de las mercancías provenientes de China deben pasar a través del canal de Suez para poder llegar a territorio español, y otro porcentaje de las mercancías provenientes de Estados Unidos, necesariamente llegan a la costa mediterránea y por el Océano Atlántico. El incremento de la intensidad y la frecuencia de las tormentas a causa del calentamiento global podría enlentecer el ritmo de los intercambios comerciales, obstaculizando a las empresas la recepción de importaciones.

Gracias a CAPEX.com no solo podrás seguir estos activos, sino operar sobre ellos a través de MetaTrader 5 o del CAPEX WebTrader del bróker desde cualquier dispositivo con conexión a internet, también puedes operar en CFDs de materias primas, que suelen tener precios mucho más estables y un margen de error mucho menor que otros instrumentos a la hora de realizar predicciones, salvo motivos de fuerza mayor, estos mercados suelen ser bastante estables y en CAPEX.com podrás emplear distintas herramientas para monitorear el precio de cada una de ellas a través de gráficos de velas o gráficos lineales y con un feed de noticias que te permitirá estar atento a cualquier posible cambio a futuro.

