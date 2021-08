​Movimientos feministas españoles... ¿ahora qué? Para los talibanes, la mujer no tiene valor; es un objeto anulado; simplemente “utilizado” Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 25 de agosto de 2021, 08:48 h (CET) Hablábamos de Afganistán. Juan Bautista Bajo Miguelez, compañero desde 1955, catedrático de Filosofía, escritor. Mi buen amigo hace este breve comentario: "Cuando seres humanos inocentes, trabajadores, pacíficos... se ven obligados por una recua de desalmados a abandonar casas, propiedades, lugares de convivencia... y, quién tiene el deber de defenderlos no les defiende, es el final de una mal llamada civilización". (Perfecto, ajustado, clarísimo… Sin más comentarios)

CIVILIZACIÓN: Albert Schweitzer, en “La Filosofía de la civilización”, decía que la crisis mundial proviene de la pérdida por parte de la humanidad de la idea ética de civilización. La evolución socio cultural de la humanidad hacia lo que hoy conocemos como CIVILIZACIÓN, ha recorrido tres fases: salvajismo, barbarie y civilización

Podemos decir que civilización es una entidad cultural que aglutina un sentido más o menos consciente de unidad, y que agrupa en su seno a varias naciones y pueblos distintos” (Wikipedia) Hoy, Agosto 2021, “el hombre, inhumano” vuelve a proyectar a todo el planeta, la esencia del “SALVAJISMO” y lo peor de la “BARBARIE”.

Para los “talibanes”, el individuo, persona, ha desaparecido como ente libre y decisorio de su porvenir. Para los “talibanes”, la mujer no tiene valor; es un objeto anulado; simplemente “utilizado”.

Lo peor: Frente al grito agónico de Occidente por las barbaries salvajes de los talibanes, en nombre de una ley religiosa, nos encontramos el SILENCIO de las AUTORIDADES RELIGIOSAS ISLÁMICAS. Frente a la mujer afgana, limitada en todos sus derechos, juguete humano de los que dicen hablar en nombre de su Dios… frente a esos millones de mujeres, niñas, jóvenes, esposas, madres, ancianas… GRITANDO LIBERTAD… PIDIENDO DIGNIDAD… ROGANDO SER MUJERES… Frente a todo eso, ¿qué hacen los movimientos feministas en España?... ¿Qué hacen esas que llenan todas las plazas y edificios de España?... ¿Qué hacen?... A lo mejor siguen solicitando subvenciones para proyectos en Afganistán, conlas cuentas claras: 6.000 € subvención – 5.000 Gastos de su Administración – 1.000 a destino. (¿?)

¿Dónde están ahora todos aquellos movimientos feministas, que asfixiaban la convivencia en España con sus “eslóganes” contra el hombre, única manera de defender sus pobrezas interiores.

Yo les pediría que fueran VALIENTES, que rodearan las mezquitas musulmanas, que semanifestaran ante la jerarquía religiosa del Islam, que rodearan las sedes diplomáticas de los países de religión musulmana…

“Eso NO, por favor, no tiene nada que ver… NO PODEMOS… “

Somos muchos, los mayores, los que por la noche, en silencio, nos secamos las lágrimas al ver venir de nuevo el SALVAJISMO y la BARBARIE pisando, como el Caballo de Atila, cualquier hierba, que se atreva a ser hierba y crecer. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Por qué Ebrahim Raisi, presidente de Irán, representa una amenaza para la comunidad internacional Fue particularmente despiadado al tratar con estudiantes y mujeres Es una potencia del alma, no te equivoques Creo que los que nacimos entre los años 30 y 60 del pasado siglo, tuvimos la suerte de recibir en mayor o menor grado una formación integral ​Movimientos feministas españoles... ¿ahora qué? Para los talibanes, la mujer no tiene valor; es un objeto anulado; simplemente “utilizado” Lorca y Afganistán Será la tolerancia y el respeto a la diversidad la que consiga poner fin a esta rueda de sinsentidos ​Beirut un año después Jesús Domingo Martínez, Gerona