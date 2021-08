Primer asalto

Por fin, después de largo tiempo de espera, antes de las vacaciones estivales, ha tenido lugar la primera reunión bilateral entre los Gobiernos de Catalunya y España. Desde su constitución el Govern presidido por Pere Aragonés insistía en la celebración de esta reunión entre ambos Gobiernos. ERC se ha jugado su prestigio ante el electorado catalán apostando por el dialogo, un dialogo difícil dadas las circunstancias que desde hace algún tiempo se están dando en el Estado español, donde parece que la toma de decisiones y el dia a dia de la política en lugar de estar en manos de los representantes del pueblo elegidos en las urnas ha sido abandonada por los políticos en las manos de algunos jueces.



En aquella primera reunión del 2 de Agosto se decidió no poner sobre la mesa el tema de la autodeterminación. Pero los negociadores catalanes acudieron a Madrid a dejar claro que, desde hace tiempo, entre otras cosas, los catalanes no están dispuestos a olvidar las 56 transferencias de competencias que el Gobierno español todavía no ha transferido a Catalunya, así como la necesidad que los miles de euros que llegaran desde Europa via New Generation sean gestionados desde Catalunya en la parte que les corresponda.

Después de tres horas de dimes y diretes los presentes alrededor de la mesa quedaron en crear diversas comisiones por temas para seguir estudiando las posibles soluciones, y para que unos y otros negociadores tuvieran alguna cosa que llevarse a la boca y explicar a los suyos, por parte del Gobierno español se propuso el traspaso inmediato a Catalunya de la gestión de las becas, y, como el mejor caramelo de la velada, la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat. Un caramelo envenenado envuelto en una inversión de 1.700 millones de euros como anzuelo ofrecido . a peces incautos e ingenuos, que ya ha destapado diferencias entre los militantes de los partidos implicados en los Gobiernos español y catalán por la defensa de La Ricarda, un paraje natural que, seguramente, la Unión Europea no dejará malograr por las obras de ampliación.

Después de tres horas la reunión finalizó con la intención de volver a encontrarse dentro de seis meses. Ahora las espadas están en alto a la espera que el próximo 13 de septiembre se reúna la Mesa de Negociación. Y, a falta de un mes del evento, ya en Madrid y en Catalunya se ha destapado la caja de los truenos. En uno y otro lugar de la geografía ibérica han aparecido voces que, antes de comenzar, ya han comenzado a poner palos en las ruedas de un posible, aunque difícil, dialogo entre Catalunya y España.Unos días antes la antigua alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodriguez, ahora Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, había caldeado los ánimos en una de sus primeras apariciones como Ministra al afirmar que “el independentismo debería haber aprendido la lección” y que “Puigdemont debe ser juzgado”. Dos afirmaciones que demuestran el poco talante dialogante de esta señora que, seguramente, ha llegado al Ministerio sin desprenderse de las convicciones de su España profunda. Es esa España profunda la que debería haber aprendido la lección que por más que sigan utilizando la fuerza bruta de las fuerzas del orden y las togas manchadas de prevaricación de algunos jueces el independentismo seguirá reclamando sus derechos de manera pacífica como siempre lo ha hecho, esperando q ue un Gobierno democrático quiera e intente solucionar las discrepancias mediante la política y no mediante la fuerza y los jueces.

También en Catalunya una parte del independentismo, la más radical, generalmente procedente del autonomismo pujolista, no ve con buenos ojos esta Mesa de Negociación. Y, seguramente, tienen su parte de razón, yo, personalmente, tampoco le auguro un buen final. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando una de las partes, en este caso el Gobierno de España, comienza vetando temas. Recuerdo aquellos tiempos en los que tanto derecha como izquierda española, refiriéndose al conflicto vasco, afirmaban que “sin violencia se puede hablar de todo”. Pero cuando finalizó la violencia muchas cosas siguieron siendo tabú y no se pueden ni cItar, entre ellas referéndum, independencia o los trapicheos del rey que Franco nos dejó en herencia. No obstante es la negociación y el diálogo el único camino, muy difícil camino, que veo posible en estos momentos. Les recuerdo a los de la independencia mágica que ésta tan sólo estuvo declarada durante unos segundos.

El primer asalto tuvo lugar el 2 de Agosto, el 13 de Septiembre tendrá lugar el segundo, esta vez en Barcelona. No quiero ser pesimista però la parte española juega con ventaja, tienen a su favor el poder, y también las armas, hay que decirlo, y las fuerzas represivas de la Brigada Aranzadi, además de un texto constitucional que utilizan como corsé coercitivo y no como texto declarativo de derechos y deberes. Catalunya puede y debe utilizar las armas de los demócratas, los votos, y hay que hacerlos valer en los momentos oportunos, por ejemplo en la confección de los presupuestos generales del Estado. Jueguen bien las cartas, no tengan miedo y no se fien del contrincante, si Guerra llamó a Suárez “tahúr del Mississipi” ahora un nuevo jugador está al frente de la mesa del poker político, Sánchez “la sonrisa del poder". Dialogar siempre, pero si les toman el pelo y les hacen trampas dejen la partida.