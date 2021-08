Y Sánchez... en La Mareta El presidente tomó una errónea decisión al suprimir el uso obligatorio de mascarillas y la quinta ola hace de las suyas Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:56 h (CET) Mientras en España la luz va camino del Cielo (por su escandaloso precio) y la gente no comprende lo que pasa, Sánchez … veranea en La Mareta. ¿Recuerdan en los tiempos de Rajoy que la luz subió un 8% y según PSOE y Podemos decían que era un acuerdo de Rajoy con la oligarquía de las eléctricas? Pues ahora Sánchez enmudece y… sigue en La Mareta.

Sánchez tomó una errónea decisión al suprimir el uso obligatorio de mascarillas y la quinta ola hace de las suyas; no importa Sánchez… sigue en La Mareta. Pero, eso sí, cuando vislumbra una noticia positiva, aunque el éxito le corresponda a una empresa privada, Pedro sale de su escondrijo, se pone unas cuantas medallas y… vuelve a La Mareta. Si un ministro, una ministra o un ministre de Podemos, que de todo hay, dice una tontería, inconveniencia o disparate antidemocrático, Sánchez guarda silencio y… sigue en La Mareta. ¡Qué bien se está en ese paradisiaco lugar que el Rey Hussein de Jordania regalo a Don Juan Carlos! Es que estando allí (pensará el cateto y plagiador) los problemas no existen. Pero si existen, en gran cantidad y muy importantes. Aunque Sánchez pasa de ellos y… sigue en La Mareta. El reparto de vacunas es totalmente arbitrario y, a pesar de ello, Sánchez… sigue en La Mareta. Según un estudio reciente, el gobierno actual es más caro (en un 32%) que el de Rajoy; a pesar de ello, Sánchez… sigue en La Mareta.

Los vientos que corren en torno a la educación, hacen que tiemble todo el mundo con burradas como lo de las matemáticas vistas desde la perspectiva de género y sentido socioemocional y los talleres de sexualidad para preadolescentes. Al parecer, nada de esto preocupa a Sánchez… que sigue en La Mareta. No teman ustedes, amigos míos, ya verán cuando Sánchez vuelva de La Mareta habrá salvado un millón de personas, librándolos del Covid-19. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

