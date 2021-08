El olvido proyectado Creo que nuestro pasado es el presente para muchos. Si olvidamos la historia, el presente es frío, sin sentimientos, indiferente... Así no merece la pena vivir Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 6 de agosto de 2021, 09:22 h (CET) Se olvida por falta de conocimiento. Se olvida por ausencia de interés. Se olvida por la angustia del presente. Lo peor es querer olvidar por desprecio, por acuerdos políticos y porque, para algunos, las personas en las nuevas sociedades, son utensilios de usar y tirar.

ETA y sus muertos. La memoria se borra con euros y transferencias.

ETA y sus entierros. El dolor de protocolo, tiene su momento y su espacio.

ETA y sus vecinos. Vivir condicionado debe llamarse indignidad.



El OLVIDO demuestra lo que las personas cuentan en politica: NADA. Una sociedad con memoria PODRIDA, sólo recuerda lo que interesa a sus gobernantes.

Años 70... Año 2021... Hemos caminado con lo que llaman libertad, condicionada al servilismo de cada gobierno y al olvido de los que, en defensa de la auténtica libertad, dejaron lo único que no vuelve, LA VIDA.



Ahora, progreso y nueva normalidad es olvidarse de ETA y de sus muertos; es olvidar los miles de fallecidos por un Covid, descuidado y "utilizado"; es sepultar los robos, los sobornos, la economía elitista, la dejadez de funciones... A eso, quieren, algunos, llamarlo progreso y normalidad social. Lo de la RESPONSABILIDAD es cosa PASADA.



Sí QUIERES VIVIR EN PAZ... BORRA... BORRA... que la historia no sea materia troncal en tu formación.



Creo que nuestro pasado es el presente para muchos... Si olvidamos la historia, el presente es frío, sin sentimientos, indiferente... Así no merece la pena VIVIR.

