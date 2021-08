Los ciberdelincuentes centran su esfuerzo sobre el alquiler de casas y de vehículos este verano Comunicae

miércoles, 4 de agosto de 2021, 13:34 h (CET) La empresa especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos S2 Grupo, ha destacado en un comunicado que, debido a que cada vez es más común la reserva de las vacaciones online, se han incrementado las ciberestafas. Principalmente, la ciberdelincuencia se ha centrado en el alquiler vacacional del alojamiento y en el alquiler de vehículos Ante esta situación, los expertos de S2 Grupo han destacado que es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones que permitirán a los usuarios de este tipo de servicios online detectar si están ante posibles ciberestafadores

- Cuidado con los “chollazos”: hay que ser muy cautelosos con los precios que se sitúen por debajo del mercado. Éste ya es un signo para sospechar de un posible fraude.

- Lenguaje de la web con muchos fallos: buena parte de los timos en la red los hacen personas que se encuentran en otros países donde las leyes no son tan estrictas. Para hacer las webs utilizan traductores, por lo que es muy reconocible este tipo de forma de actuar y debe ponernos en alerta en seguida.

- Comprobar siempre si hay un teléfono de contacto: desde S2 Grupo aseguran que si la única vía de contacto con el propietario o gestor del alquiler vacacional es un email, se debe desconfiar. Es importante contar con un número de teléfono directo para contactar con el vendedor rápidamente si es necesario.

- Nada de pagos por transferencia: normalmente los ciberdelincuentes utilizan esta técnica y piden que se realice a bancos poco conocidos o en el extranjero. Ante este signo se debe desconfiar. También pueden pedir que se abone el pago completo o una parte a través de servicios online que permiten enviar dinero como Western Union u otros similares.

- El dueño se encuentra en el extranjero: muchos ciberdelincuentes fingen ser propietarios que se encuentran fuera del país y entonces explican que enviarán las llaves y el contrato previo pago de una señal. Si se accede a este tipo de sugerencias, es muy probable quedarse sin vacaciones y sin el dinero de la señal.

- Buscar en la red: antes de formalizar la reserva, es aconsejable realizar una búsqueda en Google sobre el alojamiento. Por ejemplo, se puede introducir el nombre del propietario y su email. Así, si ya hay denuncias anteriores o comentarios que lo relaciones con una ciberestafa, aparecerán en seguida comentarios al respecto. También es interesante buscar la dirección del alojamiento en Google Maps y comprobar si coincide con lo ofertado.

- Las fotos aparecen en otros anuncios: antes de reservar un alojamiento es importante comprobar si esas imágenes aparecen en otros anuncios. Si aparecen en otras páginas pero coincide con un anuncio de la misma casa, por ejemplo, no hay problema. Sin embargo, si se encuentra que la foto que se muesta en los anunicios forme parte de una publicación completamente diferente, será muy significativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.