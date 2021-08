¿Por qué contratar un seguro de vida? Analizando las principales razones por las que podrás beneficiarte de este servicio La motivación más común para contratarlo es la preocupación del asegurado ante la posibilidad de no poder continuar con su actividad laboral Redacción

miércoles, 4 de agosto de 2021, 10:18 h (CET) Antes o después, todos deberemos enfrentarnos a la decisión de si nos merece la pena o no contratar un seguro de vida. A pesar de ser uno de los más demandados (un 50% de los españoles tienen contratado este tipo de seguro), a la hora de contratarlo muchas personas siguen preguntándose cuál es el momento adecuado y cuáles son las razones para hacerlo.

A continuación, te explicamos en qué consiste un seguro de vida y cuáles son los motivos que hay que tener en cuenta al beneficiarse de este tipo de servicio.

Qué son los seguros de vida Un seguro de vida es un mecanismo de protección de la unidad familiar. Cuando una persona contrata un seguro de vida está garantizando a sus beneficiarios, ya sea a sus familiares más cercanos o personas elegidas por el propio asegurado, que en caso de fallecimiento o de una circunstancia grave que genere una situación de incapacidad recibirán una compensación económica de acuerdo con las condiciones del seguro. El principal motivo para contratar un seguro de vida Existen diferentes razones para contratar un seguro de vida, pero la motivación más común es la preocupación del asegurado ante la posibilidad de no poder continuar con su actividad laboral. Esto ocurre sobre todo en el caso de los hogares en los que la economía se vería notablemente descompensada sin los ingresos de uno de sus miembros.

Puede parecer contradictorio hablar de descompensación económica y barajar la opción de contratar un seguro de vida, ya que aparentemente puede parecer que las probabilidades de tener un beneficio real están muy lejos en el momento de la contratación del seguro. No obstante, existen webs como mejorsegurovida.com donde es posible comparar varios seguros para elegir el que más se ajusta a nuestra situación en todo momento.

Recientemente, el mercado ha comenzado a ofrecer una enorme variedad de tipos de seguros de vida. Los hay desde seguros que destacan por ser bastante económicos, hasta seguros de vida temporales y renovables, pasando por seguros de vida específicos para personas mayores y para mujeres. Por este motivo, resulta fundamental hacer una búsqueda de las condiciones que mejor se adaptan a nosotros a la hora de contratar un seguro. Otros beneficios que aporta la contratación de un seguro de vida Por un lado, otro de los motivos que lleva a muchas personas a contratar un seguro de vida es la posibilidad de cancelación de la hipoteca en caso de fallecimiento de la persona asegurada. Además, los seguros de vida, al igual que los seguros de decesos, ya permiten dejar cubiertos los gastos originados tras el propio fallecimiento y también están pensados para cubrir, dado el caso, la necesidad de pagar el impuesto de sucesiones.

Por otro lado, un seguro de vida también puede ser eficaz para la protección del propio asegurado en caso de invalidez o enfermedad grave, lo que compensará no solo el dinero que se deja de ingresar, sino posibles inversiones en tratamientos y adaptación a la nueva vida.

