​El 87% de los españoles considera el móvil como un objeto imprescindible en vacaciones Una encuesta desvela los objetos fundamentales para mujeres y hombres en período vacacional Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de agosto de 2021, 12:47 h (CET) La web de anuncios clasificados, Clasf.es, ha realizado una encuesta a 15.000 usuarios, con el objetivo de conocer cuáles son los productos imprescindibles para ellos en verano cuando se van de vacaciones.



Seguramente te hayan cuestionado eso de si solo pudieras llevarte a una isla desierta 3 cosas, ¿qué te llevarías? Pues en este caso, han preguntado a una parte de sus usuarios sobre qué consideran ellos como lo más importante para el verano, y entre sus respuestas, se han obtenido algunos datos interesantes que quizás alguno puede no compartir.

Siempre hablamos de que en vacaciones buscamos desconectar del ordenador y sobre todo del teléfono móvil o smartphone, pues hay que decir que nadie se iría de vacaciones sin su teléfono móvil personal para hacer muchas actividades (estar conectado a Internet, hacer fotos, etc). Es el objeto imprescindible tanto para hombres (82%) como para mujeres (92%).



Otro objeto que comparten tanto los hombres como las mujeres, es el hecho de llevarse un cepillo de dientes. La higiene bucal importa y mucho cuando nos vamos de vacaciones. Para las mujeres es el segundo objeto más importante (73%) y para los hombres sería el cuarto (60%).

Mirando la lista de productos imprescindibles de mujeres, llegamos a la conclusión, de que los productos para el cuidado personal y de belleza tienen gran importancia (cremas, secadores de pelo, peines, secadores o planchas de pelo). También un buen libro o ebook siempre es importante en toda maleta de una mujer, no en vano ellas leen más que ellos en España.

En cuanto a los hombres, su maquinilla de afeitar o cuchilla es algo importante ya que cada vez hay más gente con barba, no en vano el 48% de los hombres españoles lleva barba y es necesario mantenerla en perfecto estado recortándola al gusto de cada persona.

Cabe resaltar también entre los hombres el hecho de que los preservativos sean un objeto importante en verano, no en vano, suele ser una época muy activa en cuanto a las relaciones sexuales se refiere.

Listado de productos imprescibibles para el verano 2021

Este es el listado de los 6 productos imprescindibles para las mujeres y los hombres:

MUJERES 1. Móvil 2. Cepillo de dientes 3. Cremas (hidratantes / solares) 4. Secador de pelo / planchas de pelo 5. Libro / Ebook 6. Gafas de sol

HOMBRES 1. Móvil 2. Cuchilla o máquinilla de afeitar 3. Preservativos 4. Cepillo de dientes 5. Gafas de sol 6. Libro / Ebook Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.