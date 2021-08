​CBD: diferencia entre amplio espectro y espectro completo Los estudios demuestran que tiene potencial para ayudar a controlar una amplia gama de afecciones como el insomnio, ansiedad, dolor e inflamación Redacción

martes, 3 de agosto de 2021, 10:09 h (CET) La planta del cáñamo ha sido considerada durante siglos una potencia botánica por sus propiedades medicinales, y el CBD es uno de los principales compuestos cannabinoides activos que se encuentran dentro de la planta del cáñamo.



Si es la primera vez que has oído hablar de CBD es posible que te preguntes para qué se puede utilizar. Los estudios han demostrado que el CBD tiene potencial de ayudar a controlar una amplia gama de afecciones como el insomnio, ansiedad, dolor e inflamación.

Pero no todos los tipos de aceite de CBD son iguales. Hay diferentes tipos y concentraciones entre las que elegir, y es muy importante encontrar el producto ideal así como la dosis adecuada para tus necesidades. También es importante diferenciar entre un aceite de CBD de amplio espectro o de espectro completo. Te detallamos las diferencias y la importancia de tener en cuenta este aspecto en el momento de la compra.



¿QUÉ ES EL ACEITE DE CBD DE ESPECTRO COMPLETO?

Si la etiqueta de un producto de CBD declara que esde espectro completo, esto significa que contiene todos los fitoquímicos que se encuentran naturalmente en la planta de cáñamo. Estos pueden incluir CBD, THC, terpenos y una variedad de otros cannabinoides.

El THC es el principal compuesto embriagador de la planta, lo que significa que tiene el potencial de hacer que el consumidor se coloque. Aunque el contenido de THC en el aceite de CBD de espectro completo es bajo y es posible que no lo “coloquen”, el resultado de una prueba de drogas podría ser positivo si se consume en grandes cantidades.



Todos los ingredientes del aceite de CBD de espectro completo trabajan juntos para amplificar los posibles beneficios para la salud del CBD y mejorar la eficacia del producto, un fenómeno conocido como efecto séquito.

Pros: - Permite al usuario cosechar los beneficios del efecto séquito - Es el tipo de aceite de CBD menos procesado - Tiene terpenos y flavonoides adicionales que brindan múltiples beneficios

Contras: - Puede aparecer en una prueba de drogas - El usuario corre el riesgo de consumir una sustancia ilegal si no se controlan los niveles de THC - El usuario puede experimentar efectos secundarios adversos al contenido de THC

¿QUÉ ES EL ACEITE DE CBD DE AMPLIO ESPECTRO?

El aceite de CBD de amplio espectro se diferencia del aceite de espectro completo en que no contiene cantidades detectables de THC ya que se elimina casi por completo después del proceso de extracción inicial. Por otro lado, sí contiene todos los demás cannabinoides y terpenos que se encuentran dentro de la planta Cannabis sativa. Como resultado, el CBD de amplio espectro todavía es capaz de producir el efecto séquito.

Pros: - Ofrece todos los beneficios del efecto séquito - Solo se procesa moderadamente - Completamente no intoxicante ya que contiene niveles no detectables de THC

Contras: - Tiene una disponibilidad limitada en el mercado, por lo que es un poco más caro - Puede tener un sabor a cáñamo natural

Gracias a la gran cantidad de potenciales beneficios y a que contiene niveles no detectables de THC, recomendamos elegir CBD de amplio espectro, sobre todo para aquellos que acaban de comenzar a tomar CBD, ya que les permite usarlo sin preocupaciones.

Todos los Aceites de CBD de Naturecan son de amplio espectro. Algunos de los muchos beneficios potenciales del aceite de CBD de amplio espectro incluyen:



Mejora la recuperación muscular

Reduce el estrés y la ansiedad

Mejora la calidad del sueño

Alivia la rigidez de las articulaciones

Calma el acné

Mejora el envejecimiento de la piel



