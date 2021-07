Los liderazgos pandémicos se copian, sus consecuencias también

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de coalición, se presenta al “pueblo español” como su “LIDER”, salvador de pestes, salvador del trabajo… salvador de la industria… salvador del turismo… salvador de la sanidad… salvador, “dice él” de la Unidad de España.



Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, sigue sin exigir a cada uno de los ministerios corresponsables, el dónde y el cómo se utilizaron los millones de dinero público para la compra de instrumentos preventivos y de ayuda contra la pandemia Covid-19.

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, no explica por qué no se respeta la independencia judicial, por qué Cataluña y “algunos de sus catalanes” son materia prima privilegiada ante el resto de los españoles.

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, no explica la injusta aplicación de los indultos: Tejero, 30 años, por querer mantener el mismo sistema de gobierno, sin comunismo (se entregó voluntariamente a los 15 minutos); Independentistas, gobernantes catalanes, 13 o menos años, por QUERER DIVIDIR ESPAÑA (no se entregaron, no se arrepienten y piensan intentarlo de nuevo).

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, amenaza con no repartir el dinero de Europa de forma equitativa, si alguna Comunidad le pone pegas y no acepta sus condiciones politiqueras.

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, dice que ha alcanzado, prácticamente todo lo que se propuso, (¡uf…uf…uf…!), pero la realidad es tan real que mañana o pasado, volverá a decir que “ciertas circunstancias, no se le permitieron…” (la mentira, siempre por delante).

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, no explicará el problema “gravísimo” de la inmigración incontrolada; no explicará en TV el problema, “gravísimo” y enquistado con Marruecos; no explicará por qué no se pone remedio, de una vez por todas, al problema de la luz; no explicará por qué su afán de remover la historia sin tener en cuenta la verdad de los historiadores; no explicará todo lo que dijo y prometió pero no cumplió.

Hoy, un día más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, se parece más a un Enrique VIII de Inglaterra; personaje ególatra… precursor hitleriano… dueño del bien y del mal… (Enrique VIII, también estuvo rodeado de consejeros ignorantes y avariciosos, decapitados en nombre de un “dios propiedad del Rey”… hoy no se les decapita, se les “utiliza” y después se les “tira”).

Han pasado más de quinientos años y otro, parecido a Enrique VIII, sobrevuela la Moncloa, ignorando a la Zarzuela, despreciando la historia de los historiadores independientes, rodeándose de afiliados mudos, “cobardemente mudos”, algunos, capaces de aceptar entregas millonarias a Cataluña y permitir que Extremadura se encuentre en el “culo del mundo”, con medios de transporte de hace cien años, (creo que se llama Sr. Fernandez Vara).

Hoy, un año más, el Presidente de un Gobierno de Coalición, se va de vacaciones, rodeado de “CLAS”, bien pagadas y alimentadas; sonríe, irónicamente, en su “FALCON”, parafraseando: “Pablo Casado, todo sigue igual… tengo origen enriqueño … la guillotina no tiene vacaciones…"