Fundación Independiente: otra forma de 'hacer España' El día 29 de septiembre de este subestimado año de pandemia, la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora celebrará el “II Congreso Nacional de la sociedad civil” en el Ateneo Mercantil de Valencia Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 29 de julio de 2021, 08:59 h (CET) El día 29 de septiembre de este subestimado año de pandemia, la “Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora” celebrará el “II Congreso Nacional de la sociedad civil”. Dicho evento tendrá lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Recuerdo con satisfacción mi asistencia al I Congreso, celebrado en el Casino de Madrid. Personalidades de los ámbitos más representativos de nuestra sociedad, coordinaron y dirigieron el desarrollo de aquel I congreso. Abrieron el debate inaugural: Don Aldo Olcese Santonja, Presidente del Comité Organizador, don José Luis Martínez-Almeida, don Felipe González, don José María Aznar, don Emilio Lamo de Espinosa.

El Congreso se estructuró en diversas mesas de trabajo con los temas más destacados del momento. Una única motivación guiaba aquel I Congreso: #REPENSARESPAÑA.

Este II Congreso lleva como leitmotiv: #RELANZAR ESPAÑA www.fundacionindependiente.es o en secretaria@fundacionindependiente.es, podemos obtener todo tipo de información y maneras de participar o colaborar. Es mi granito de arena a esta gran idea por una España más viva, vital y creativa.

