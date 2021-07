Los dioses, la duda, la instrumentalización ​El hombre siempre ha buscado “algo” o “alguien” que justifique la realidad humana Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 22 de julio de 2021, 08:58 h (CET) Los dioses de la fe... ¿han generado la duda? La vida, el universo, el porqué y el cómo.

El hombre siempre ha buscado “algo” o “alguien” que justifique la realidad humana, el universo en continua evolución y el “final” con sentido de esperanza.

Cientos de "dioses" respetables, acompañados de millones de agnósticos en busca de su propia seguridad, conforman el perpetuo peregrinaje del hombre, en busca de la comprensión del eterno binomio: “UNIVERSO y VIDA INTELIGENTE” La historia, en muchos casos, se ha escrito con la crueldad de un “PODER” que aseguraba las IDEAS y su EVOLUCIÓN según normativa "dirigida e interesada".

La IDEA de un "Dios" universal, encuadrado, con efigie humana, en unos "evangelios llenos de FE”, hace más de dos mil años… ha recorrido la historia con el pragmatismo como guía, desarrollando en su caminar numerosos habitáculos religiosos, todos ellos sometidos a las normas que asegurasen el futuro de unas estructuras jerárquicas. La historia no engaña. El “Evangelio de Jesús”, fiel a la idea de un “Dios Padre", firme y misericordiosos, en su ADAPTACIÓN, ha ido diluyéndose de manera que la “PALABRA” tiene el valor de la interpretación le da, según el momento, el lugar y las circunstancias sociales.

Apareció, por “sublime evolución” el MODUS VIVENDI religioso, sometido a normas inquisitoriales, impuestas por JERARQUÍAS MAYESTÁTICAS: unos deben CREER para tener PAZ, otros tienen VIDA gracias all sudor de los demás.

Las estructuras se mantienen, la historia lo demuestra, debido a la OBEDIENCIA DEBIDA, a la OPACIDAD del SUPERIOR y al MISTERIO REUTILIZADO, según cada momento histórico. Somos los hombres, con nuestros disfraces, los que “jugando con metáforas” DILUÍMOS EL EVANGELIO, justificando el RÍO por los NUMEROSOS AFLUENTES.

Hoy, siglo XXI de la era cristiana, tenemos un Jesús "enciclopedia"", un Islam "jerarquizado y empaquetado", un Buda "reutilizado y acrítico"... Todos ellos teledirigidos por normativas PSEUDO progresistas, envueltas en la sumisión evolutiva. De todo lo expuesto podemos deducir que el desarrollo histórico ha seguido las pautas de los conocidos Triunviratos: LAS CREENCIAS – LOS SOMETIMIENTOS – LAS JERARQUÍAS.

Por eso el DISCONFORME o AGNÓSTICO es el INDIVIDUO, de convicciones personales, religiosas o filosóficas, pero sin TRIUNVIRATOS. Por ello, DIOS, para unos, es FE y la DUDA, para otros, es la convicción seleccionada para ser feliz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Marlaska en el M.A.L. Estamos ante el Gobierno de España humillado ante un plato de segunda mesa y ante un ministro que, por respeto a la patria que debe servir y a sí mismo, debe reaccionar Recuperación. El coronavirus el mayor enemigo de la estrategia gubernamental Nunca se pueden tener en cuenta todos los factores que pueden obstaculizar la más brillante de las ideas o entorpecer un plan detalladamente preparado ¡Y dale con el cambio climático! Como científico, niego y no admito que lo que le está ocurriendo a la Tierra sea solo y exclusivamente por causa del hombre ​Casado, inmaduro para el liderazgo El presidente del PP no ha trabajado lo suficiente para tener el salto de votos que le ‘pían’ las encuestas, sino que debe agradecérselo a Díaz Ayuso y a Martínez-Almeida, entre otros En camino siempre Precisamos equilibrar el poder entre hombres y mujeres, pero también estabilizar entornos y dulcificar actitudes