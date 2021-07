La trama secreta contra Pedro Sánchez ​En el ecuador de su legislatura, el Presidente del Gobierno habría encarado un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa Germán Gorráiz López

@ggorraiz

sábado, 17 de julio de 2021, 19:17 h (CET) En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez habría encarado un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa. El término “cisne negro” designa a un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori y en el caso de Sánchez, ese cisne negro habría adoptado la forma de una trama endógena para descabalgarlo del Poder.

Así, según fuentes cercanas al socialismo madrileño, en el mes de abril habrían llegado a oídos de Pedro Sánchez los primeros rumores acerca de la gestación de una rama endógena para presentar una candidatura alternativa a Sánchez en el 40 Congreso Federal del PSOE que se celebrará el 15 y 17 de Octubre, con el objetivo inequívoco de defenestrar a Pedro Sánchez y condenarlo de nuevo al ostracismo político.

El cerebro de la trama sería el ínclito Iván Redondo y tendría como colaboradores necesarios a Carmen Calvo y al Secretario de Organización del PSOE Jose Luis Ábalos y contaría con las bendiciones de los Presidentes socialistas de Aragón y Castilla la Mancha, Lambán y García Page. En consecuencia, Pedro Sánchez se reúne en secreto con sus leales Adriana Lastra y Santos Cerdán y decide dar un fulminante golpe de mano que culmina con la remodelación del Gobierno y la defenestración política de Calvo, Ábalos e Iván Redondo así como con el nombramiento de la manchega Isabel Rodríguez como portavoz del Gobierno y de la aragonesa Pilar Alegría como Ministra de Educación para en un futuro mediato ser el recambio de los díscolos Lambán y García Page. Tras la noche de los cuchillos largos, Santos Cerdán emerge como todopoderoso secretario de Organización del PSOE para asegurar un férreo control del Partido así como para preparar el terreno para lograr una victoria holgada de Sánchez en el próximo Congreso Federal.

Sin embargo, Santos Cerdán no olvida sus raíces navarras y habría iniciado discretos contactos con el parlamentario de UPN en el Congreso, Sergio Sayas para convencer a UPN de la necesidad de alejarse del fallido proyecto Navarra Suma y presentarse con sus siglas en las Próximas elecciones forales, lo que facilitaría una posterior entente entre PSN y UPN para reeditar la Teoría del Quesito sanziana tras las próximas Elecciones Forales al tiempo que aseguraría los votos favorables al PSOE de los 2 Diputados de UPN en el Congreso.

Tras estos movimientos, subyace el hecho de que María Chivite habría dado ya por amortizado el “Gobierno Progresista” integrado por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu pues estaría carcomido por la desconfianza mutua entre sus socios tras el apoyo del grupo municipal del PSN en Pamplona a los presupuestos de Enrique Maya, por el próximo Decreto Foral sobre el Uso del Euskera en las Administraciones Públicas así como por la futura gestión de los fondos europeos lo que podría desembocar en una Crisis de Gobierno que supondría la salida de los miembros de Geroa Bai y Podemos y la formación de un Gobierno de transición monocolor que contaría con el apoyo externo de los parlamentarios de UPN en la cámara foral hasta la convocatoria de nuevas elecciones forales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No se metan con Texas ​“Don’t mess with Texas” dice un eslogan popular del estado de la “estrella solitaria” que los legisladores republicanos claramente están ignorando La trama secreta contra Pedro Sánchez ​En el ecuador de su legislatura, el Presidente del Gobierno habría encarado un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa Los tramos de la luz Desde el pasado mes de junio, ya sabemos que el día (a efectos del consumo eléctrico) se divide en tres períodos horarios Actuar, denunciar, juzgar, respetar Denunciar, por coherencia social, es un deber Historia de la herida de la Canal Roya Venancio Rodríguez Sanz​