​Mensaje de sumisión en la firma del acuerdo de las pensiones Establecer un convenio marca el inicio de un tipo de relación entre los firmantes María del Carmen Portugal Bueno

martes, 6 de julio de 2021, 09:42 h (CET) Ya sea en el ámbito oficial o privado, el acto de la firma de un convenio representa el cierre de una negociación previa que ha conseguido acercar las posturas de instituciones, organizaciones, entidades o empresas. Es decir, la firma del convenio marca el inicio de un tipo de relación entre los firmantes. Dependiendo de la relación establecida bajo la firma, por ejemplo, de colaboración o de sumisión, el protocolo a seguir en el acto varía.

El acto de la firma de un acuerdo de colaboración entre los firmantes debe emitir un mensaje de paridad entre los mismos. Esto se consigue evitando un orden en la rúbrica, es decir, los responsables del convenio firman a la vez. Para esto, se necesitan tantos documentos impresos como firmantes. Actuando de esta manera, mostramos una igualdad entre todos los implicados. Aunque puede ocurrir que, aunque sea una firma de colaboración, se busque la primacía de una institución sobre otra. Aquí podemos citar el acuerdo para reforzar el sistema público de pensiones entre el Gobierno de España y los agentes sociales.

En la comparecencia tras la firma del acuerdo de las pensiones, el presidente del Gobierno declaró que se trata «de un primer acuerdo consensuado en materia de pensiones». Esta afirmación señala que se trata de un acuerdo producido gracias al consentimiento de todos los implicados en dicha firma. En consecuencia, tanto el Gobierno de España como Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), tienen el mismo protagonismo en dicho acuerdo, independientemente a quién representen. En definitiva, tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como los agentes sociales son la base fundamental de este acuerdo.

Sin embargo, esta paridad en el compromiso no se vio reflejada en el acto de la firma ya que se estableció un orden creciente, es decir, de menor a mayor. En este sentido, el primero en firmar fue el de menos «importancia», el vicepresidente del CEPYME, y el último el de más autoridad presente en el acto, el presidente del Gobierno de España.

Este protocolo de actuación se asemeja a la firma de convenios de sumisión, como por ejemplo cuando se firma la paz entre dos países. En este caso, el primero en firmar es el país vencido y el último el vencedor.

