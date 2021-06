​Más del 80% de los españoles se decanta por el turismo y la gastronomía nacional este verano La gran mayoría de los encuestados (89%) tiene pensado irse de vacaciones este verano Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de junio de 2021, 11:11 h (CET) Hace ya una semana desde que comenzó oficialmente el verano, unos meses marcados a fuego en el calendario de muchos españoles, sobre todo este año en el que la incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento acerca de si se podía viajar o no. Según una reciente encuesta realizada por TheFork, la gran mayoría de los españoles (89%) tiene pensado irse de vacaciones este verano, sea cual sea el destino. Un claro síntoma de cierta vuelta a la normalidad.



Además, después de meses y meses sin poder moverse con libertad entre una comunidad y otra, los españoles cogerán con más ganas que nunca estos meses veraniegos para desplazarse a esos lugares que tantas ganas han tenido de pisar en este curso. Muestra de ello es que el 47% de los españoles se irá entre una y dos semanas de vacaciones y cerca del 38% lo hará más de 2 semanas. Largas estancias para intentar desconectar al máximo de la rutina y en las que la cercanía del mar (54%), la gastronomía local (48%) o el buen tiempo (40%) juegan un papel determinante a la hora de elegir destino de vacaciones. Eso sí, el turismo de sol y playa vuelve a triunfar un año más para el 57% de los encuestados, seguido por el turismo de montaña, naturaleza y aventura (12%).

Mayor gasto en restaurantes, más reservas online y en terrazas En cuanto a la hostelería, los datos de TheFork también son bastante esperanzadores de cara a una pronta recuperación. El 77% de los españoles tiene claro que saldrá más de restaurantes durante este verano que en el resto del año y dos de cada tres comensales prevé gastar más en salir a comer y cenar fuera. El gasto medio previsto se sitúa entre 25€ y 35€ por persona (45%), con un 20% que indica que gastará más de 35€ y un 30% que dice que invertirá menos de 25€.

Estos meses además hemos visto una reapertura paulatina de la actividad hostelera en las diferentes regiones españolas, tanto en comidas como en cenas, vislumbrando un aumento en el número de reservas en los restaurantes. Así, el 35% de los españoles piensa realizar entre una y tres reservas semanales en restaurantes durante sus vacaciones, mientras que un 48% piensa hacer más de tres. Sin olvidar, que el 55% prevé hacerlo con más de dos días de antelación para no quedarse sin mesa.

Asimismo, con la llegada del buen tiempo, del calor y el sol, 7 de cada 10 españoles optan por reservar en terrazas antes que en interiores. Por otro lado, la digitalización vuelve a ser la protagonista y más del 50% de los comensales reservarán más de manera online que en el verano de 2020.

Sobre los platos favoritos del verano, al igual que ha ocurrido en los años anteriores, la paella y los arroces se mantienen como primera opción para los españoles, siendo para el 62% de ellos el plato estrella durante las vacaciones. Además, no hay que olvidar que muchos comensales optan por estancias en la costa y por ello, el pescado es otro de los imprescindibles para la mayoría de los encuestados (47%). Por último, otros platos que no faltan en la mesa de los españoles son las ensaladas (45%), el marisco (42%) y el salmorejo (33%).

Las vacaciones más deseadas: poca antelación, en pareja y al sur de España Durante este verano, tal y como ocurrió en el del pasado año, la sociedad española mantiene su apuesta por mayor un turismo nacional en contrapartida del internacional. Es por ello por lo que el 81% de los encuestados afirma que en los próximos meses viajará por España, principalmente en pareja (57%), en familia (48%) o con amigos (32%). Unas cifras que ayudarán aún más al sector hotelero y de restauración tras meses complicados para la industria turística.

De entre los destinos nacionales más seleccionados por los españoles, destaca el sur de España, donde el 29% de los encuestados tiene pensado pasar sus semanas de desconexión, mientras que otros destinos como el norte de España (20%), las Islas Baleares (13%), el Levante (9%), la costa Brava (8%) o las Islas Canarias (8%) se mantienen como principales atractivos turísticos a la hora de planificar las vacaciones. En cambio, los que van a optar por viajar fuera se decantan por destinos como Italia (24%), Portugal (16%), Latinoamérica (13%), Francia (11%) o Grecia (8%).

Por otro lado, en los meses previos al verano se ha vivido cierta incertidumbre y los españoles han esperado hasta el último momento para reservar. Prueba de ello, es que el 30% de los encuestados ha realizado sus reservas de alojamiento entre 1 y 3 meses antes de las vacaciones, mientras que uno de cada cuatro aún no se ha decidido si reservar o no y prefiere esperar al último momento. Por último, el 22% reservó con entre 3 y 6 meses de antelación y solo un 8% lo ha hecho con más de 6 meses.

