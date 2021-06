​Algunos consejos para conseguir una imagen impecable estas vacaciones Es momento de una puesta a punto para devolver la belleza perdida a nuestro cuerpo y también a nuestro rostro Redacción

martes, 29 de junio de 2021, 09:57 h (CET) Llega el calor y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Después de permanecer con varias capas de ropa en los meses fríos y de salir de casa menos que nunca por las razones que ha venido marcando la situación de pandemia, ahora, cuando parece que hemos recuperado cierta normalidad, nos damos cuenta de que nuestra imagen y nuestra forma física en general no es la más deseada.



Es momento de una puesta a punto para devolver la belleza perdida a nuestro cuerpo y también a nuestro rostro, especialmente en esta etapa en la que el uso de la mascarilla es más flexible y no solo los ojos son protagonistas. Ahora mostramos también nuestra sonrisa y, quizás, esas nuevas arrugas que comienzan a delatarnos y que, camufladas bajo la discreta mascarillas, parecían no representar ningún problema.

Afortunadamente, en Farma13 siempre piensan en nosotros y cuentan con un completo catálogo de productos para ayudarnos a lucir perfectos durante el verano, sin temor a mostrarnos con naturalidad y seguridad.

Sus firmas de tratamientos reductores, anticelulíticos, quemagrasas y remodelantes nos devolverán un aspecto impecable. Poseen una amplia variedad de posibilidades en productos específicos, tanto para ellas como para ellos, que, combinados con una alimentación equilibrada y un ejercicio suave, siempre consiguen su objetivo.

Dieta mediterránea: ideal para mantener la forma Además de ser una dieta muy saludable para el buen funcionamiento del corazón, este plan de alimentación está reconocido como uno de los mejores para mantener una buena forma física. Es abundante en verduras, frutas, legumbres, cereales, pescados y frutos secos, y nos proporciona una buena cantidad de antioxidantes, además de ser una completa inyección de salud.

Protector solar: nuestro gran aliado para disfrutar al aire libre En los meses cálidos son más frecuentes las salidas a la playa o al campo. En estas situaciones, los rayos del sol pueden hacer de las suyas sobre nuestra piel si no tomamos precauciones. Debemos recordar que la radiación solar es más intensa –y también más agresiva con nuestra piel- en las horas centrales del día, es decir, entre las 12 y las 16 horas.

Un buen protector solar puede librarnos de antiestéticas manchas en la epidermis, de un prematuro envejecimiento de la piel y de la aparición de un cáncer. De ahí la importancia de protegernos adecuadamente escogiendo el producto que más se adapte a nuestras necesidades entre la gran variedad que Farma13 pone a nuestro alcance.

El rostro: la gran tarjeta de presentación Los ojos, la sonrisa, la gestualidad de nuestro rostro suelen ser los aspectos que más destacan a primera vista, los que nos sirven de personal tarjeta de presentación ante los demás. Por ese motivo, mantener una buena rutina de higiene y cuidado facial es primordial.

La limpieza es el primer paso en los cuidados faciales. Ayuda a eliminar células muertas y evita que los poros se obstruyan, contribuyendo a una óptima oxigenación de la piel. Por su parte, aplicar diariamente una crema hidratante adecuada a las características de cada persona mantiene la salud de la epidermis, su flexibilidad y previene la aparición de arrugas. Además, es importante escoger un producto que también incluya protección ante los rayos UV, de esa manera estaremos también combatiendo los efectos negativos del sol sobre nuestro rostro.

