Ponte guapa antes de verano Los mejores tratamientos faciales Ana Ruiz de Infante

martes, 22 de junio de 2021, 09:56 h (CET) ¡El verano nos encanta! Y no nos vamos a engañar, con la llegada de la nueva estación todas procuramos lucir nuestra mejor cara…Después de un año complicado a todos nos apetece estar guapas y perfectas…. Muchas nos preguntamos si es posible hacerse pequeños retoques antes de la llegada del calor, no olvidemos que el sol tiene sus limitaciones… Consultados algunos de los centros más prestigiosos de la capital, estos son los tratamientos faciales que nos recomiendan:

Doctora Gema Pérez Sevilla Más de 20 años dedicados a la estética facial y su dedicación “exclusiva” al estudio del rostro son su mejor carta de presentación.Ha sido reconocida por la Ministra de Sanidad como la mejor Médico y Cirujano Estética Facial en España en 2019 y cuenta ya con 5 técnicas propias patentadas.

Por aquí sus propuestas: Facialismo: Este protocolo, con base médica, incluye tres pasos (limpieza facial, drenaje facial y masaje miofascial) que consiguen realizar una limpieza profunda de la piel, mejorar la calidad tanto de la piel como de los músculos y las fascias y liberar la retención de líquidos y toxinas que pueden provocar inflamación. La limpieza cosmética, aparatológica y manual incluye 12 pasos para conseguir una piel saludable y radiante. Mientras que tanto el drenaje linfático facialcomo el masaje de terapia facial miosfacial mejoran la microcirculación y la retención de líquidos, reduciendo la inflamación. Además, tienen un efecto antiestrés y relajante. Es un tratamiento recomendado para realizar en los cambios de estación. Precio: 150 €.

Como tratamiento antiedad global, la doctora aconseja su técnica patentada: Hialesmas® Esta técnica, patentada por la doctora PÉREZ SEVILLA, permite tensar los tejidos superficiales y profundos, mediante ácido hialurónico inyectado en puntos estratégicos. Sirve para tratar la flacidez cutánea, muscular y ligamentosa, porque tensa el tejido desde el hueso hasta la superficie. A diferencia de los otros tratamientos, Hialesmas® corrige la flacidez desde dentro hacia afuera. Es un tratamiento ambulatorio, realizado en una única sesión con anestesia en crema. El paciente puede presentar una leve inflamación los 2-3 primeros días y puede aparecer también algún hematoma que habrá que proteger del sol muy bien para evitar que deje marcas. Precio: a partir de 1.000 €.

Otro tratamiento antiedad ideal para hacer antes del verano es la Redensificación facial Se consigue, a través de la mesoterapia facial, aumentar la firmeza y la salud de la piel, aportándole nutrientes y la hidratación que necesita, para que se vea más luminosa y con menos imperfecciones.

Se trata de microinyecciones de sustancias beneficiosas como el ácido hialurónico, las vitaminas, la coenzima Q10, los aminoácidos, los péptidos, el DMAE o el silicio orgánico, entre otros. Es un tratamiento restitutivo y preventivo que permite hacer vida normal, ya que se aplican microinyecciones con agujas muy finas que no dejan marcas, y con anestesia tópica para minimizar las molestias. Tiene efectos inmediatos y si se combina con un estilo de vida saludable (dieta equilibrada y variada, descanso, ejercicio) y cuidados faciales diario, se prolongan en el tiempo.

La revitalización facial hidrata, regenera y tonifica, además activa la microcirculación sanguínea de la dermis, contrarresta el efecto de los radicales libres y promueve la formación de colágeno y elastina. Precio: 250 euros.

Dra. Gema Pérez Sevilla Calle Príncipe de Vergara, 73, Madrid

The Beauty Concept

SPA The Beauty Concept es el nuevo espacio wellness del recién estrenado hotel Mandarin Oriental Rizt, un oasis donde relajarte y dejar en manos de profesionales tratamientos de belleza y una gran selección de terapias holísticas.

Entre sus propuestas, destaca un exclusivo tratamiento facial diseñado porterapeutas de The Beauty Concept: “Sublime”. El tratamiento empieza con una doble y profunda limpieza para preparar perfectamente la piel para que esté más receptiva a los principios activos que se utilicen con el fin de conseguir un mejor resultado. A continuación, se exfolia para eliminar las células muertas y asegurar una excelente acción de los ingredientes. Primero se trabaja con un peeling enzimático y se finaliza con un suave masaje.

A continuación, se aplica una mascarilla personalizada para oxigenar, reparar e hidratar los tejidos en profundidad. Tras ella, se aplica una segunda mascarilla con efecto tensor en rostro, cuello y escote para reforzar los tejidos. Para finalizar se hidrata la piel con un concentrado de potentes sueros, también totalmente personalizados, que se preparan dependiendo de las características de la piel, las necesidades particulares y los objetivos que queramos conseguir. Se trata de concentraciones altamente efectivas con fórmulas altamente concentradas, similares a las naturales de la piel y con una estructura laminar que repara inmediatamente la barrera cutánea. El velo de colágeno nativo aplicado en este tratamiento, cura, equilibra, rejuvenece y devuelve la luminosidad perdida de la piel.

Para terminar, se trabajan las zonas de rostro, cuello y escote con una crema de tratamiento hasta su total absorción, repulpando el tejido, reposicionando el volumen natural del óvalo de la cara y reforzando el sistema inmunológico.

“Una lujosa obra maestra en el cuidado de la piel, adaptada a las necesidades de cada tipo y persona, respetando la identidad hormonal para obtener unos resultados altamente sobresalientes, que se realiza con productos de la marca suiza Valmont” explica Paz Torralba, CEO de The Beauty Concept. Un tip: este tratamiento,a diferencia de otros, solo podrás disfrutarlo en el hotel. Precio: 350€ (90 minutos)

Spa TBC en Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Plaza de la Lealtad, 5, Madrid

INSTITUTO MÉDICO LÁSER

Según la Dra. Royo, Directora General de Instituto Médico Láser “hay una gran parte de tratamientos que pueden realizarse durante los meses de calor. Únicamente, explica, hay que respetar los consejos médicos para cada uno de ellos. Como norma general, son procedimientos no invasivos, que se realizan SIN LÁSER”.

Digamos, que en este centro nos dividen los tratamientos en tres opciones: 1.-Vía libre a las inyecciones: en esta categoría entrarían los tratamientos en los que sólo se requieren 48-72h sin exposición al sol y la aplicación de un SPF50 durante la primera semana. Entre los faciales que podremos realizar: bótox, rellenos, rinomodelación, relleno labial e inyectables para redensificar, así como los hilos tensores, mesoterapia facial y plasma rico en plaquetas.

2.- Con un mes de antelación:aquí se encontrarían los que necesitan realizarse entre 2 y 4 semanas antes del verano, este tiempo es lo que dura el componente inflamatorio de técnicas como Renuvión, Tensado Facial, Lip Lift, así como Picoruse para manchas, láser 1550 Ydun para rejuvenecimiento cutáneo profundo y el Láser CO2 superficial para la eliminación de manchas rojas. Todas ellas requieren evitar la exposición solar directa durante el post y en su defecto utlizar SPF50 durante 2 ó 4 semanas.

3.- Cero Sol: estos son los que no podríamos aplicarnos con el verano a la vuelta de la esquina, son aquéllos tratamientos que requieren evitar el sol a toda costa, entre ellos estarían las técnicas con láser CO2 que suponen una ablación de las primeras capas cutáneas o los peelings muy profundos…por eso estos se prescriben mejor en otoño, por riesgo de pigmentación.

Instituto Médico Láser Paseo del General Martínez Campos, 33, Madrid

