Las uñas jabón continuarán siendo tendencia este verano

Las ‘soapnails’, o uñas con efecto jabón, son una de las tendencias más destacadas esta primavera. Llamadas así por su parecido con las pompas de jabón que deja un baño de espuma, es una manicura minimalista, elegante y de apariencia traslúcida (semi-invisible) y con mucho brillo que podemos acompañar con tonos rosa suave, beige, nude, peach o blanco leche. Aunque no tienen un acabado perlado, los colores utilizados sí son neutros y ‘milky’ principalmente, dejando una imagen de uñas limpias, hidratadas y siempre ‘glossy’ para cualquier actividad del día.

SoapNails / Fotos de Bio Sculpture



Maribí Arnedo, formadora y técnica de uñas de Bio Sculpture España, destaca de las uñas jabón su versatilidad y adaptación a cualquier entorno: “Podemos llevar unas 'soapnails' a la oficina, a un evento, una fiesta por la noche, para salir al cine o incluso para estar en casa realizandocualquier actividad, no tenemos que pensar con qué vestido o bolso nos queda mejor y además dejan una imagen de pulcritud e higiene en nuestra manos que sin duda nos favorece. A diferencia de las uñas clean, no son tan transparentes ni tan traslúcidas”.

Por su parte, Berenice Espejo, manicurista oficial de Entity España, considera importante que este tipo de manicuras naturales acompañen la transición al verano, donde veremos colores más vivos y llamativos en nuestras uñas: “También, las uñas jabón nos ayudan al descanso visual de tanto tono pastel, manicuras francesas, degradados, etc… combinan bien con cualquier outfity son perfectas para lucir en cualquier ocasión por su estilo “No make upmake up”. Si en la manicura clean el largo es más bien corto, en las 'soapnails' no hay tamaño límite, aunque lucen más elegantes y sofisticadas con un largo máximo de 1 cm”.